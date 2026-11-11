¿Qué ver en HBO? Fecha y hora de estreno de la docuserie de Valentín Elizalde

A 20 años del asesinato del cantante mexicano, HBO Max prepara una producción documental que reconstruye su historia

¿Cuándo y dónde ver la serie de Valentín Elizalde? | @HBOMaxLat

La historia de Valentín Elizalde, uno de los intérpretes más reconocidos de la música regional mexicana, llegará a la plataforma HBO Max con una producción documental que busca reconstruir los acontecimientos que rodearon su asesinato. Bajo el título Valentín: la Muerte del Gallo de Oro, la serie abordará distintos momentos de la vida del cantante, cuyo fallecimiento conmocionó a sus seguidores en noviembre de 2006.

A casi dos décadas de su muerte, el intérprete de canciones como ‘Vete ya’, ‘Soy así’ y ‘A mis enemigos’ continúa presente en la música mexicana. Su trayectoria, el impacto de sus interpretaciones y las circunstancias de su último concierto forman parte de una historia que todavía genera interés entre sus seguidores.

La nueva producción se suma a los contenidos documentales dedicados a figuras del entretenimiento mexicano. HBO Max presentará una mirada a la vida y muerte del llamado ‘Gallo de Oro’, con especial atención a los acontecimientos que ocurrieron después de su presentación en Reynosa, Tamaulipas, donde fue atacado por hombres armados.

Para quienes desean conocer más sobre esta historia, la plataforma ya tiene definida la fecha de lanzamiento de la docuserie. A continuación, en Claro Sports te contamos cuándo se estrena, qué se conoce de su contenido y cuáles son las principales versiones que han circulado sobre el asesinato del cantante.

¿Cuándo es el estreno de Valentín: la Muerte del Gallo de Oro, la docuserie de HBO? Fecha y horario

La docuserie Valentín: la Muerte del Gallo de Oro se estrenará el jueves 12 de noviembre de 2026 en HBO Max, pocos días antes de que se cumplan 20 años del asesinato del cantante. La producción tendrá un lanzamiento global a través de la plataforma de streaming y también podrá verse en televisión de paga en México.

Su música sigue viva. Las preguntas sobre su muerte, también. A 20 años de su asesinato, descubre la historia detrás de #ValentínElizalde, las teorías sobre sus últimas horas y los testimonios que buscan reconstruir lo que ocurrió. Valentín: La muerte del gallo de oro, estreno 12 de noviembre. Solo en HBO Max. — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLat) November 6, 2026

Los tres episodios estarán disponibles en HBO Max desde el día del estreno, aunque la compañía no ha confirmado una hora específica para su incorporación al catálogo digital. Por su parte, el canal HBO transmitirá la producción de manera semanal, a partir del mismo jueves 12 de noviembre, a las 22:00 horas, tiempo del centro de México.

¿De qué trata la serie Valentín: la Muerte del Gallo de Oro y cuántos capítulos tiene?

La producción consta de tres capítulos de aproximadamente 50 minutos cada uno y reconstruye las últimas 72 horas en la vida de Valentín Elizalde. A través de entrevistas, material de archivo e investigaciones periodísticas, el documental examina las circunstancias de su asesinato y las preguntas que permanecen sin respuesta.

La serie fue dirigida por Ida Cuellar y producida por Sula Entertainment y Lemon Studios. Entre los participantes aparecen Fausto ‘Tano’ Castro Elizalde, primo del cantante y sobreviviente del ataque; Gabriela Sabag, exesposa del artista; Gabriela Elizalde, su hija; Héctor López, quien fue su representante, y Alejandro Lira, compositor y amigo del intérprete.

También participan el cantante Carín León y las periodistas Mónica Noguera y Tere Aguilera, quienes aportan distintas perspectivas sobre la trayectoria musical del sonorense, su relación con el contexto social de aquella época y las versiones que surgieron después del atentado.

¿Cuándo murió Valentín Elizalde y cuáles son las teorías de su asesinato?

Valentín Elizalde murió el 25 de noviembre de 2006, a los 27 años, después de ofrecer una presentación en un palenque de Reynosa, Tamaulipas. El cantante fue atacado por un grupo de hombres armados cuando abandonaba el recinto a bordo de una camioneta. En la agresión también perdieron la vida integrantes de su equipo.

El asesinato del llamado ‘Gallo de Oro’ dio origen a distintas hipótesis sobre los motivos del ataque. Una de las versiones relaciona el crimen con la interpretación de la canción A mis enemigos, debido a supuestas referencias al narcotráfico. Otra apunta a una presunta relación sentimental con una mujer vinculada a un integrante del crimen organizado.

Una tercera hipótesis plantea la posibilidad de una traición dentro del círculo cercano del cantante. Esta versión ha generado cuestionamientos sobre el papel de Fausto ‘Tano’ Castro Elizalde, quien sobrevivió al atentado. Sin embargo, es importante señalar que estas versiones son hipótesis y señalamientos que aborda el documental, no hechos judicialmente acreditados.

La serie también recupera las dudas sobre las investigaciones realizadas después del asesinato, así como los testimonios de familiares que han cuestionado algunos aspectos del caso. El objetivo de la producción es presentar distintas perspectivas y revisar las interrogantes que persisten dos décadas después de la muerte del intérprete.