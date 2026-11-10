Wildwood, El Bosque Salvaje: ¿Quiénes participaron en el doblaje y cuál es la polémica que envuelve a la película?

La distribuidora señaló que el redoblaje no busca invalidar el trabajo anterior y confirmó que estará disponible en cines a partir del jueves 12 de noviembre de 2026

El público no recibió bien el trabajo de doblaje | @ImagemFilmsMx

Wildwood: El bosque salvaje llegó a las salas mexicanas acompañada por una discusión alrededor de su doblaje al español latino. La película de LAIKA, realizada mediante la técnica de stop motion y con un proceso de producción de 16 años, tuvo una primera versión de voces que generó comentarios negativos entre el público y que ahora será sustituida por una nueva interpretación para México.

Imagem Films Mx confirmó que volverá a grabar el doblaje de la película y señaló que la decisión surgió después de escuchar las opiniones de los espectadores. La distribuidora aclaró que el nuevo trabajo no pretende invalidar la primera versión ni las decisiones artísticas tomadas durante ese proceso.

¿Qué está pasando con la película Wildwood: El bosque salvaje y su doblaje?

La conversación alrededor de Wildwood se concentró en su primera adaptación al español latino, que contó con la participación de Natalia Téllez, Macarena García, Javier Ibarreche y Emilio Treviño. Las reacciones del público generaron una discusión sobre la participación de figuras provenientes de otros ámbitos del entretenimiento en proyectos de doblaje.

Ante esta situación, Imagem Films Mx anunció que desarrolló una nueva interpretación de doblaje para México. La empresa explicó que tomó en cuenta los comentarios recibidos y que mantiene su intención de acercar sus películas al público.

La primera versión contó con la participación de las personas involucradas y, de acuerdo con la distribuidora, se realizó bajo los estándares creativos y profesionales establecidos. Imagem Films Mx también agradeció el trabajo de quienes participaron en esa producción y señaló que la nueva grabación no busca desacreditar sus aportaciones.

Antes de que se anunciara el redoblaje, Javier Ibarreche se pronunció sobre las críticas y ofreció una disculpa a quienes no quedaron conformes con el resultado. El creador de contenido también explicó su intención al aceptar el proyecto.

“No acepté un trabajo para quitárselo a un actor de doblaje, lo acepté para volverme uno. Más aún, para consolidarme como uno”, escribió Ibarreche.

¿Quiénes participaron en el doblaje de la película Wildwood? Perfiles

La primera versión del doblaje mexicano de Wildwood: El bosque salvaje incluyó a cuatro nombres vinculados con el cine, la televisión y la creación de contenido.

Natalia Téllez es conductora y actriz, con participación en distintos proyectos de televisión y entretenimiento. Su incorporación formó parte del elenco de voces de la primera versión de la cinta.

Macarena García es actriz y ha desarrollado su carrera en televisión, cine y teatro. También participó en la adaptación al español latino de Wildwood que llegó inicialmente a México.

Javier Ibarreche es creador de contenido relacionado con cine y entretenimiento. Su participación en el doblaje generó parte de la conversación posterior alrededor de la película y posteriormente respondió públicamente a los comentarios sobre su trabajo.

Finalmente, Emilio Treviño también integró el reparto de voces de la primera versión. Hasta ahora, Imagem Films Mx no ha dado a conocer los nombres del elenco que participará en el nuevo doblaje; aunque destaca el hecho que el mismo Emilio Treviño, por medio de sus redes sociales, indicó que él será parte del nuevo trabajo de doblaje.

Para todos los que me han preguntado: Mi trabajo seguirá presente en esta nueva versión del doblaje de “Wildwood”. Nos vemos en todos los Cines 🎬 Atte: Emilio Treviño — Emilio Treviño (@EmilioTrevino_) November 10, 2026

Wildwood confirma que cambiará el doblaje: esto dijo Imagem Films Mx

A través de un comunicado fechado este 10 de noviembre de 2026, Imagem Films Mx confirmó que el público mexicano podrá encontrar una nueva versión del doblaje de Wildwood a partir del jueves 12 de noviembre.

“En Imagem Films Mx creemos en el poder de las historias para emocionar, conectar y crear experiencias que trascienden la pantalla. Con ese espíritu, hemos trabajado en una nueva interpretación de doblaje para México, buscando ofrecer una alternativa al público mexicano”, señaló la distribuidora.

La empresa también explicó que escuchar las opiniones forma parte de su relación con el público y que los comentarios recibidos fueron considerados para tomar la decisión de realizar una nueva grabación.

Imagem Films Mx puntualizó que el cambio no busca invalidar ni desacreditar la primera versión. La distribuidora señaló que aquel proceso se realizó conforme a los estándares establecidos y agradeció la participación de todas las personas involucradas.

“Agradecemos profundamente el trabajo de cada una de las personas que formaron parte de este proceso, así como el valor de las decisiones artísticas que contribuyeron a esta producción”, indicó la compañía.

Creemos en el poder del cine para conectar, emocionar y abrir nuevas conversaciones. Con ese espíritu, anunciamos una nueva versión de doblaje de Wildwood: El bosque salvaje, que estará disponible en cines de México a partir del 12 de noviembre. Agradecemos y reconocemos el talento de todas las personas que han dado vida a esta extraordinaria historia. Los invitamos a descubrir esta aventura creada con tanto arte, dedicación y amor. #ValoramosTodasLasVoces #ElRespetoNosUne #Wildwood #ElBosqueSalvaje — Imagem Films Mx (@ImagemFilmsMx) November 10, 2026

Por ahora, se desconoce quiénes integrarán el nuevo elenco de doblaje. Lo confirmado es que esta versión estará disponible en cines de México desde el 12 de noviembre.

Más allá de la discusión por las voces, Wildwood cuenta con un proceso de producción basado completamente en stop motion. Para construir su universo fueron utilizadas 233 marionetas, 132 escenarios y cientos de miles de rostros intercambiables.

La película sigue a Prue, una joven que emprende la búsqueda de su hermano menor después de su desaparición. El recorrido la lleva hasta Wildwood, un territorio alejado de lo que conoce, donde encuentra criaturas y situaciones que modifican el camino que había imaginado.