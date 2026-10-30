La Granja VIP 2026, viernes de La Traición: ¿Cómo funciona, qué beneficios tiene y quiénes podrían salir nominados hoy?

La Traición llega a La Granja VIP 2026 este viernes 30 de octubre. Julio Camejo decidirá a quién salvar y traicionar antes de la eliminación del domingo

¿Quién será traicionado este viernes en La Granja VIP? | @lagranjavipmx

La Granja VIP 2026 llega este viernes 30 de octubre a una de las etapas decisivas de su octava semana. La dinámica de La Traición permitirá modificar la lista de nominados antes de la gala de eliminación del domingo 1 de noviembre. Las alianzas, los enfrentamientos y las sanciones que se han presentado durante los últimos días podrían influir en la decisión que definirá quiénes permanecerán en riesgo.

Julio Camejo será el protagonista de la jornada después de ganar el Juego de Salvación del jueves 29 de octubre. El actor superó a Kevyn ‘Bicolor’ Contreras, Natalia Alcocer y Rafael Mercadante, resultado que le permitió abandonar la placa de nominados y obtener el poder de intervenir en la siguiente etapa. Ahora deberá decidir a quién protege y a quién coloca en peligro de eliminación.

La competencia llega a este viernes después de una Asamblea marcada por la estrategia de Los Disfuncionales, cuyos integrantes decidieron repartirse votos para concentrar las nominaciones dentro de su propio grupo. A ello se sumaron las sanciones contra Niurka Marcos y Kevyn Contreras, así como las diferencias entre Mario ‘Mono’ Osuna y Pablo Montero, que provocaron nuevos enfrentamientos durante la semana.

El comportamiento de Bicolor también generó controversia durante la gala del jueves. Tras acusar a Mono Osuna de una presunta agresión física, la producción revisó las imágenes y determinó que no existió una infracción. Posteriormente, Alfredo Adame cuestionó al comediante por sus señalamientos. Este escenario antecede a La Traición, cuando se conocerá la lista definitiva de participantes que dependerán de los votos del público.

¿Qué es y cómo funciona La Traición en La Granja VIP 2026?

La Traición es una dinámica que se realiza cada viernes y permite cambiar la tabla de nominados antes de la eliminación dominical. El participante que gana La Salvación del jueves consigue dos beneficios: abandona automáticamente la zona de riesgo y obtiene la facultad de salvar a otro compañero que continúa nominado, pero debe sustituirlo por alguien que todavía no forma parte de la placa.

La decisión tiene consecuencias para los dos participantes involucrados. El granjero elegido para recibir la salvación asegura su permanencia por una semana más, mientras que el traicionado pasa a depender de la votación del público. La producción también ha introducido variantes durante la temporada, como La Traición en cadena y las decisiones especiales del Capataz, por lo que las reglas particulares pueden modificar el desarrollo de cada gala.

Otro elemento que influye en esta etapa es la dinámica de ‘Echar Tierra’, que permite bloquear a un nominado para impedirle participar en el Juego de Salvación del jueves. Sin embargo, ese bloqueo no necesariamente evita que sea rescatado el viernes por el ganador de la prueba. Una vez concluida La Traición, queda establecida la lista definitiva para la eliminación.}

La Granja VIP 2026: ¿Quién podría ser traicionado hoy 30 de octubre y quién salvado?

Rafael Mercadante, Natalia Alcocer, Niurka Marcos, Kevyn ‘Bicolor’ Contreras y Pablo Montero son los cinco participantes que comienzan este viernes en la placa de nominados. Julio Camejo consiguió salir de ella tras ganar La Salvación, mientras que Niurka permanece en riesgo hasta el domingo por una sanción que le impide abandonar la nominación mediante las dinámicas habituales.

Pablo Montero aparece como una de las posibles opciones para recibir la salvación de Julio Camejo. Ambos forman parte de Los Disfuncionales, el grupo que decidió nominarse entre sí durante la Asamblea. Además, el cantante fue bloqueado del Juego de Salvación después de recibir votos de Kunno, Daniela ‘La Bebeshita’ Alexis y Mono Osuna en ‘Echar Tierra’. Pese a ello, la mecánica general permite que el ganador rescate a un participante bloqueado.

El poder de Camejo también podría beneficiar a Rafael Mercadante, Natalia Alcocer o Kevyn Contreras, integrantes de su misma alianza. No obstante, las sanciones, las decisiones del grupo y las posibles condiciones adicionales de la gala deberán considerarse antes de conocer su elección. Hasta la mañana del 30 de octubre, TV Azteca no había confirmado públicamente quién recibiría la salvación del viernes.

En cuanto a los posibles traicionados, Fernando Lozada, Mario ‘Mono’ Osuna, Manelyk González y Kunno aparecen como alternativas por su posición frente al grupo de Julio Camejo. Fernando sostuvo recientemente un desacuerdo con el actor por las condiciones de trabajo y las sanciones dentro de la granja. Por su parte, Mono protagonizó una discusión con Pablo Montero durante La Asamblea y recibió el reconocimiento del público como ‘El Más Gallito’, que le dará beneficios para la siguiente semana.

La estrategia de Los Disfuncionales podría buscar trasladar el riesgo hacia La Resistencia, después de que cinco de sus integrantes terminaran nominados. Sin embargo, no existe una decisión confirmada sobre el próximo traicionado. Daniela ‘La Bebeshita’, Capataz de la semana, cuenta con la protección de su cargo, mientras que los movimientos definitivos se conocerán durante la emisión de este viernes.

La Granja VIP 2026: ¿Dónde ver en vivo el 24/7, las galas y las nominaciones? TV y streaming

La Traición de La Granja VIP 2026 se transmitirá este viernes 30 de octubre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO. Los espectadores también podrán seguir la gala gratuitamente mediante el sitio oficial de TV Azteca y la aplicación TV Azteca En Vivo. La programación contempla un Pre Show desde las 19:55 horas.

Para quienes buscan seguir lo que sucede durante el día, la transmisión 24/7 está disponible mediante Disney+ y el acceso gratuito habilitado por TV Azteca en sus plataformas digitales. Estas opciones permiten consultar la convivencia, las conversaciones y los acontecimientos que se producen fuera de las galas, además de los contenidos especiales publicados en los canales oficiales del programa.

La siguiente eliminación está programada para el domingo 1 de noviembre a las 20:00 horas, cuando el público decidirá quién abandona La Granja VIP. Los seguidores pueden votar desde el sitio oficial de TV Azteca o su aplicación, con 10 votos diarios que pueden distribuir entre sus favoritos. La votación continuará después de La Traición con los participantes que integren la placa definitiva.