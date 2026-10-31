¿Quién será el eliminado de Exatlón México 2026 este 1 de noviembre? Horario y dónde ver en vivo

En redes circula una posible filtración sobre el próximo eliminado, pero TV Azteca no ha confirmado oficialmente el nombre,

Así serían los resultados del Domingo de Eliminación | @ExatlonMx

La décima semana de Exatlón México 2026 llegará a su cierre este domingo 1 de noviembre con un nuevo Duelo de Eliminación. En esta ocasión, los hombres de los equipos Rojo y Azul se encuentran en riesgo, por lo que uno de ellos dejará la competencia y se convertirá en el décimo eliminado de la temporada.

El capítulo también llega con una posible filtración sobre la identidad del participante que abandonaría el reality. Sin embargo, el nombre no ha sido confirmado oficialmente por TV Azteca, por lo que el resultado deberá conocerse durante la transmisión conducida por Antonio Rosique.

Se filtró un nombre y este atleta sería el eliminado de Exatlón México el domingo 1 de noviembre

De acuerdo con información difundida por sitios especializados en Exatlón México, el eliminado de este domingo estaría entre seis participantes: Heliud, Aristeo o Jerry, por parte del equipo Rojo, y Alejandro, Fernando o Christian, del equipo Azul.

La versión que circula en redes sociales apunta hacia uno de estos atletas como el próximo participante que tendrá que abandonar la competencia. No obstante, la información corresponde a una filtración y no existe una confirmación oficial sobre quién será el décimo eliminado.

El Duelo de Eliminación será el encargado de definir al participante que pierda su lugar en el reality. Por ello, cualquier nombre que circule antes de la transmisión debe tomarse como una versión no confirmada hasta que concluya la competencia.

¿A qué hora empieza el Domingo de Eliminación y dónde ver en vivo Exatlón México 2026?

El Domingo de Eliminación de Exatlón México 2026 comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de Azteca Uno.

El programa puede seguirse también mediante las plataformas de TV Azteca que tengan disponible la transmisión. Durante el capítulo se conocerá al participante que quede fuera de la competencia y se actualizará la lista de eliminados de la décima temporada.

De lunes a viernes, la emisión de Exatlón México comienza a las 18:30 horas, mientras que los domingos el programa cambia su horario para presentar el Duelo de Eliminación.

¿Quiénes son los atletas en riesgo para el Domingo de Eliminación?

Para el Duelo de Eliminación de este domingo están señalados Heliud, Aristeo y Jerry, representantes del equipo Rojo, además de Alejandro, Fernando y Christian, integrantes del equipo Azul.

La competencia pondrá a los seis atletas frente a una prueba en la que deberán defender su permanencia en Exatlón México. Al finalizar, uno de ellos se convertirá en el décimo eliminado de la temporada.

El enfrentamiento también representa una nueva oportunidad para los equipos de mantener a sus integrantes rumbo a la siguiente etapa de la competencia, después de que durante las últimas semanas los Azules han registrado varias salidas.

Todos los eliminados de Exatlón México 2026: lista completa por equipos

Hasta antes del Domingo de Eliminación del 1 de noviembre, nueve participantes han quedado fuera de Exatlón México 2026. La lista está integrada por tres elementos del equipo Rojo y seis del conjunto Azul.

Equipo Rojo

Anaid

Pablo

Equipo Azul

Erick

María

Irvin

Natasha

Natalia

Hugo

Gina

El resultado de este domingo modificará nuevamente la lista y permitirá conocer al décimo eliminado de Exatlón México 2026. La identidad del participante deberá confirmarse durante la transmisión de Azteca Uno.