Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Batalla por la Supervivencia hoy 6 de noviembre? Azules o Rojos

Rojos y Azules disputan la Batalla por la Supervivencia de Exatlón México hoy 6 de noviembre. Conoce el horario, dónde verla y qué equipo llega con ventaja

Supervivencia en Exatlón México | @ExatlonMx

Exatlón México 2026 llega a este viernes 6 de noviembre con una nueva Batalla por la Supervivencia, en la que los equipos Rojo y Azul buscarán proteger a sus integrantes antes del próximo Duelo de Eliminación. La competencia entra en una etapa de decisiones para los atletas, debido a que los resultados de los circuitos determinarán qué participantes tendrán que defender su permanencia en el reality deportivo.

La semana ha favorecido a los Rojos, quienes ganaron el primer Duelo por la Supervivencia del miércoles 4 de noviembre y conservaron La Villa 360 el jueves 5. Estos resultados les permiten llegar con ventaja a los siguientes enfrentamientos, aunque el conjunto Azul todavía tiene posibilidades de modificar el panorama de cara al domingo.

Para esta jornada, las mujeres son las atletas que enfrentan el riesgo de eliminación, por lo que cada victoria colectiva puede influir en la cantidad de competidoras que participarán en la prueba decisiva. Además, el equipo Rojo deberá afrontar las consecuencias de la salida de Zudikey Rodríguez, quien presentó problemas físicos que le impidieron continuar en el programa.

Los Azules necesitan recuperar terreno después de perder el primer enfrentamiento por la Supervivencia, mientras que los Rojos intentarán mantener los resultados de los últimos días. La emisión de este viernes definirá nuevas posiciones en la serie y permitirá conocer qué equipo consigue proteger a más integrantes antes de la eliminación del 8 de noviembre.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy 6 de noviembre y dónde ver en vivo?

Exatlón México 2026 comienza este viernes 6 de noviembre a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de Azteca UNO. La transmisión está programada hasta las 20:30 horas y también puede seguirse mediante las opciones digitales de TV Azteca y la plataforma Disney+.

La programación habitual contempla emisiones de lunes a viernes a las 18:30 horas, mientras que los domingos inicia a las 18:00 horas. La jornada del viernes tendrá como uno de sus principales atractivos las pruebas por la Supervivencia, que pueden modificar la distribución de participantes en riesgo.

¿Quién gana la serie por la Batalla por la Supervivencia del 6 de noviembre en Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

Hasta la mañana de este viernes 6 de noviembre, no existe un resultado oficial confirmado para las Batallas por la Supervivencia de hoy. Los equipos todavía deben disputar los enfrentamientos contemplados en la jornada, por lo que será durante la emisión cuando se conozca qué color consigue imponerse.

Por ahora, el equipo Rojo llega con ventaja después de ganar la primera Batalla por la Supervivencia el miércoles 4 de noviembre. Sin embargo, ese antecedente no garantiza una nueva victoria, pues los Azules todavía pueden equilibrar los resultados y reducir la cantidad de integrantes que quedarían comprometidas para el domingo.

¿Qué es el duelo por la Supervivencia del 6 de noviembre y qué beneficios obtienen los ganadores?

La Batalla por la Supervivencia es una prueba colectiva que determina qué equipo deberá exponer a sus atletas al Duelo de Eliminación. Rojos y Azules participan en circuitos que combinan velocidad, resistencia, coordinación y precisión. Los puntos obtenidos en cada enfrentamiento permiten definir al conjunto vencedor, mientras que las derrotas incrementan el riesgo de perder a una integrante.

El principal beneficio para el equipo ganador es proteger a sus atletas del proceso de eliminación. En esta semana, las mujeres están en riesgo, por lo que los resultados de este viernes serán determinantes para establecer cuántas competidoras de cada color tendrán que disputar su permanencia el domingo 8 de noviembre. A diferencia de otras pruebas, la Supervivencia no entrega instalaciones de descanso ni premios materiales, sino una ventaja dentro de la competencia.

¿Quién ganó La Villa 360 del 5 de noviembre?

El equipo Rojo ganó La Villa 360 de Exatlón México el jueves 5 de noviembre, después de superar 8-6 a los Azules. Con este resultado, los escarlatas consiguieron su segunda victoria consecutiva de la semana por el alojamiento, después de imponerse 8-5 el lunes 2 de noviembre. El equipo Azul, por su parte, tendrá que permanecer en la Barraca Metálica.

La victoria permite a los Rojos conservar el acceso a camas, aire acondicionado, baños con agua caliente, cocina equipada y espacios de recuperación, condiciones que pueden beneficiar su preparación para las siguientes pruebas. Sin embargo, el conjunto escarlata también afronta la baja de Zudikey Rodríguez, quien sufrió una lesión durante la competencia. Ahora, ambos equipos deberán concentrarse en la Batalla por la Supervivencia y en evitar que una de sus integrantes abandone el programa el próximo domingo.