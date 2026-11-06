Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en vivo: resultado finales lucha en playa varonil y femenil en directo

Disfruta en vivo la lucha en playa de Dakar 2026 este 8 de noviembre: finales de 70 y 90 kg varonil y 45 y 65 kg femenil, con combates por el oro y el bronce desde Saly Beach West

¡Las medallas se disputan sobre la arena de Dakar 2026! Sigue en vivo las finales de lucha en playa de los Juegos Olímpicos de la Juventud este domingo 8 de noviembre. Saly Beach West recibe la competencia de las categorías de 70 y 90 kilogramos varonil, además de 45 y 65 kilogramos femenil, en una jornada que definirá cuatro campeonatos.

La actividad contempla enfrentamientos de fase de grupos, semifinales y combates por las medallas de bronce y oro en cada categoría. Los participantes buscarán avanzar hasta la disputa del título y asegurar un lugar en el podio. Acompaña la transmisión por Claro Sports y conoce los resultados de las finales varoniles y femeniles.