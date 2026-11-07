Posibles alineaciones del Deportes Tolima vs Millonarios por la Liga BetPlay 2026-II

Millonarios visita al Deportes Tolima por la liga colombiana. Conozca horarios, canales de transmisión y las formaciones.

Alineaciones de Tolima vs Millonarios por la Liga BetPlay | Claro Sports

Partido con mucho en juego se va a disputar en el Manuel Murillo Toro cuando Deportes Tolima reciba a Millonarios por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II. El ‘pijao’ debe ganar sí o sí para mantener alguna opción de clasificar de cara a la última jornada del todos contra todos, mientras que el ‘embajador’ requiere los tres puntos para asegurar su participación.

Posible alineación de Deportes Tolima para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Tolima: Miguel Ortega; Jherson Mosquera, Yordan Osorio, Juan Mera, Junior Hernández; Homer Martínez, Brayan Rovira; Ever Valencia, Luis Sánchez, Jorge Cabezas Hurtado y Adrián Parra. D.T.: Luis Fernando Suárez.

Posible alineación de Millonarios para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Millonarios: Javier Burrai; Samuel Martín, Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Danovis Banguero; Mateo García, Leonai Souza; Daniel Ruiz, Mackalister Silva, Juan Guillermo Cuadrado y Leonardo Castro. D.T.: Alberto Gamero.

¿Cómo y dónde ver a Deportes Tolima vs Millonarios por la Liga BetPlay 2026-II?

El partido entre el equipo ibaguereño y el bogotano, correspondiente a la fecha 18 del torneo finalización, dará comienzo a las 6:10 p.m. en el Manuel Murillo Toro. Dicho compromiso se podrá ver por la señal del canal pago de Win Sports +. Otra alternativa, que es vía online, es por medio de la plataforma por suscripción de Win Play.

Últimos cinco partidos del Deportes Tolima

03.11.2026 | Deportivo Pereira 1-3 Deportes Tolima.

25.10.2026 | Deportes Tolima 0-1 Deportivo Pasto.

18.10.2026 | Águilas Doradas 2-1 Deportes Tolima.

11.10.2026 | Jaguares 3-2 Deportes Tolima.

08.10.2026 | Atlético Nacional 0-0 Deportes Tolima.

Últimos cinco partidos de Millonarios

04.11.2026 | Millonarios 0-0 América de Cali | Fecha 17.

20.10.2026 | Millonarios 1-1 Once Caldas | Fecha 13.

17.10.2026 | Millonarios 4-1 Jaguares | Fecha 15.

08.10.2026 | Fortaleza 1-1 Millonarios | Fecha 14.

03.10.2026 | Barranquilla 1-1 Millonarios (ganó Barranquilla 5-4 en penales) | Octavos de Copa.

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