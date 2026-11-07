Posibles alineaciones de Jaguares vs Atlético Bucaramanga por Liga BetPlay 2026-II
El cuadro ‘Felino’ sentenció su descenso nuevamente a segunda categoría, tras caer ante Deportivo Pasto.
Jaguares de Córdoba jugará sus dos últimos partidos en primera división, por el momento. Uno de ellos será este domingo 8 de noviembre en casa y ante su gente, por la jornada 18 de la Liga BetPlay 2026-II. Recibe a un ya clasificado Atlético Bucaramanga que espera seguir sumando unidades para el tabla de la reclasificación.
Posibles lineación de Jaguares de Córdoba para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Jaguares: Diego Martínez; Juan Arcila, Jonathan Lovera, Jerson Malagón, Luis Jiménez; José Yanez, Rafael Bustamante, Wilfrido de la Rosa; Cristian Álvarez, Faber Gil y Darwin López. DT: Julio Méndez.
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Posible alineación de Atlético Bucaramanga para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Atlético Bucaramanga: Cristopher Fiermarín; Nilson Castrillón, José Ortiz, Carlos Romaña, José García; Félix Charrupí, Leonardo Flores, Fabry Castro; Fabián Sambueza, Luciano Pons y Émerson Batalla. D.T.: Pablo Peirano.
¿Cómo y dónde ver Jaguares vs Atlético Bucaramanga por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?
La programación tiene este partido para disputarse en el Estadio Jaraguay de Montería es a las 04:05 p.m. de este domingo 8 de noviembre. La transmisión de televisión estará solamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+. Otra forma de verlo será vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.
Últimos partidos de Jaguares
- 03.11.2026 | Deportivo Pasto 2-0 Jaguares.
- 30.10.2026 | Deportivo Pereira 1-0 Jaguares.
- 26.10.2026 | Jaguares 1-0 Llaneros | Fecha 16.
- 21.10.2026 | Independiente Santa Fe 2-1 Jaguares | Fecha 7.
- 17.10.2026 | Millonarios 4-1 Jaguares | Fecha 15.
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Últimos partidos de Atlético Bucaramanga
- 02.11.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 Atlético Nacional.
- 30.10.2026 | Atlético Bucaramanga 2-1 Deportivo Pasto.
- 26.10.2026 | Santa Fe 2-1 Atlético Bucaramanga.
- 23.10.2026 | Boyacá Chicó 1-0 Atlético Bucaramanga.
- 18.10.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 América de Cali.