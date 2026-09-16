La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes serán los nominados de este miércoles 16 de septiembre?

Ese Pérez ya está en la placa por decisión de Mariana Ochoa, mientras otros siete habitantes podrían acompañarlo esta noche

Ese Pérez es el primero en la placa de esta semana | @LaCasaFamososMx

La recta final de La Casa de los Famosos México 2026 entra en una de sus noches más importantes. Este miércoles 16 de septiembre, los habitantes deberán ingresar nuevamente al confesionario para repartir sus puntos y definir la penúltima placa de nominados de la temporada.

Aunque la gala todavía no comienza, el primer nombre en riesgo ya está confirmado. Mariana Ochoa, última líder de la temporada, utilizó su beneficio para enviar directamente a Ese Pérez a la placa, luego de las diferencias que ambos protagonizaron por las estrategias y el presupuesto semanal. La decisión fue anunciada durante la gala del martes.

La nominación se presenta con una condición especial: Gema Garoa no puede recibir votos, pues compró la última inmunidad de la temporada a cambio del 100% del presupuesto semanal. El beneficio le permitió evitar la placa y avanzar directamente a la semana nueve, aunque su decisión provocó molestia entre varios de sus compañeros.

Por ahora, los posibles acompañantes de Ese Pérez son Karina Torres, Memo Schutz, Yahir, Ernesto Laguardia, Brianda Deyanara, Mariana Ochoa y Cynthia Klitbo. Gema adelantó que su estrategia será votar por habitantes que considere “menos divertidos” para fortalecer a Ese ante el público, pero la placa completa solamente quedará definida durante la gala de esta noche.

¿A qué hora y dónde ver en vivo las nominaciones de hoy en La Casa de los Famosos México 2026?

La programación regresará a sus horarios habituales este miércoles. La pregala comenzará a las 21:30 horas, la Gala de Nominación arrancará a las 22:00 horas y la postgala iniciará a las 23:30 horas, tiempo del centro de México.

La gala principal podrá verse por Canal 5, mientras que ViX ofrecerá la pregala, la postgala y el seguimiento de las reacciones dentro de la casa. Los suscriptores de la plataforma también pueden acceder a la transmisión 24/7 para conocer las conversaciones y estrategias posteriores a la nominación.

¿Quiénes son los nominados de La Casa de los Famosos México 2026, al momento?

Hasta antes del inicio de la gala de este miércoles, Ese Pérez es el único habitante oficialmente nominado. Mariana Ochoa lo envió directamente a la placa y justificó su decisión por los constantes enfrentamientos entre ambos, además de la participación del creador de contenido en la polémica subasta por la inmunidad.

La placa se completará con los puntos que repartan los habitantes en el confesionario. Gema Garoa es inmune y no puede ser nominada, mientras Mariana sí está expuesta debido a que el liderato no le otorgó protección automática. La situación hasta el momento es la siguiente:

Nominado confirmado: Ese Pérez.

Ese Pérez. Habitante inmune: Gema Garoa.

Gema Garoa. Posibles nominados: Karina Torres, Memo Schutz, Yahir, Ernesto Laguardia, Brianda Deyanara, Mariana Ochoa y Cynthia Klitbo.

Gema le prometió a Ese que intentaría enviar a la placa a concursantes con menor fuerza frente a la audiencia. “Yo voy a nominar a personas que yo sienta aquí adentro que son menos divertidas que tú”, expresó durante una conversación difundida por la página oficial del reality. Sin embargo, no mencionó nombres y el resultado dependerá de todos los votos.

¿Cómo votar por los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026? Paso a paso

Las votaciones se habilitarán después de que Galilea Montijo anuncie la placa completa. El voto es positivo, por lo que el público debe apoyar al nominado que desea mantener en la competencia, no elegir al habitante que quiere eliminar.

Para votar se deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de La Casa de los Famosos México cuando se anuncie la apertura de las votaciones. Seleccionar la sección ‘Vota’ o escanear el código QR mostrado durante la transmisión. Elegir la fotografía del habitante que se desea salvar. Confirmar la selección y enviar el voto. Los usuarios con una cuenta activa de ViX Premium disponen de 10 votos para repartir entre los nominados.

De acuerdo con las reglas publicadas por el programa, las votaciones abrirán este miércoles tras conocerse la placa y cerrarán al concluir la postgala. Volverán a habilitarse durante las transmisiones del jueves, viernes y domingo, hasta que Galilea Montijo anuncie el cierre definitivo en la Gala de Eliminación.

La Casa de los Famosos México 2026: lista completa de habitantes

La cuarta temporada comenzó con 18 habitantes y posteriormente recibió a Gala Montes como reemplazo de Aldo Rendón. Después de eliminaciones, abandonos y el regreso de Mariana Ochoa por decisión del público, nueve celebridades permanecen actualmente en competencia.

Habitantes que continúan:

Gema Garoa

Karina Torres

Ese Pérez

Memo Schutz

Yahir

Ernesto Laguardia

Brianda Deyanara

Mariana Ochoa

Cynthia Klitbo

La lista completa de participantes de la temporada también incluye a Ximena Herrera, Aldo Rendón, Moisés Peñaloza, Flor Vigna, Masad Altamimi, Arantza Ruiz, Fede Vigevani, Yanet García, Luis Chaparro y Gala Montes. Fede terminó su participación como infiltrado; Aldo salió por motivos de salud; Flor y Gala abandonaron la competencia, mientras los demás fueron eliminados.

Te puede interesar