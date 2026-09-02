Harry Potter vuelve a Hogwarts: este es el nuevo tráiler de la serie de HBO

Será la primera temporada de la adaptación televisiva de los libros de J.K. Rowling y exitosa saga de películas

Serán los siete libros de Rowling en formato televisivo ! HBO LA

Harry Potter está de regreso en Hogwarts. HBO Max presentó este miércoles 2 de septiembre un nuevo tráiler de Harry Potter y la piedra filosofal, primera temporada de la adaptación televisiva de los libros de J.K. Rowling. El avance cambia el foco respecto al material difundido en marzo y ahora muestra la llegada a la escuela, las clases, el Quidditch y algunos de los peligros que Harry, Ron y Hermione encontrarán durante su primer año.

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La primera temporada retomará los acontecimientos de Harry Potter y la piedra filosofal. La historia comienza con Harry, un niño que vive con los Dursley y que descubre, al cumplir 11 años, que es mago. Una carta de Hogwarts cambia su vida y lo lleva a conocer un mundo en el que también comenzará a descubrir información sobre sus padres y sobre el enemigo relacionado con su pasado. La temporada tendrá ocho episodios.

Desde su inicio, el proyecto tuvo como objetivo trasladar los siete libros de Rowling al formato televisivo, con temporadas que permitan incorporar pasajes y personajes que tuvieron menos espacio en las películas. Francesca Gardiner escribe la serie y ocupa el cargo de productora ejecutiva, mientras que Mark Mylod dirige varios episodios y también participa como productor ejecutivo. David Heyman, productor de las películas de Harry Potter, forma parte del equipo de producción.

Harry Potter y la piedra filosofal llegará a HBO y HBO Max el 25 de diciembre de 2026. La producción se realizó en Warner Bros. Studios Leavesden, en Reino Unido, escenario que también estuvo ligado a las películas de la franquicia.

Este es el nuevo tráiler de Harry Potter, la serie de HBO

El nuevo adelanto concentra buena parte de sus imágenes en Hogwarts. La ceremonia del Sombrero Seleccionador abre una de las secuencias principales, con Minerva McGonagall llamando a los alumnos antes de conocer la casa a la que pertenecerán. Harry termina en Gryffindor, mientras el tráiler también muestra el Gran Comedor, dormitorios, salones de clase y momentos entre los tres protagonistas.

El video incluye más referencias a los acontecimientos del primer libro. Harry aparece con la capa de invisibilidad, en el campo de Quidditch y frente al Espejo de Oesed, además de escenas relacionadas con el ajedrez mágico y el troll de las mazmorras. Hermione advierte sobre los riesgos que existen detrás de las puertas de Hogwarts, mientras Dumbledore plantea que los profesores no pueden proteger a los alumnos de todo lo que enfrentarán.

El tráiler también permite observar con mayor detalle a los profesores. John Lithgow aparece como Albus Dumbledore; Janet McTeer como Minerva McGonagall; Paapa Essiedu como Severus Snape; Nick Frost como Rubeus Hagrid y Luke Thallon como Quirinus Quirrell. Este último aparece durante la ceremonia de selección con el atuendo asociado con el personaje en el primer libro.

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Harry Potter vuelve a Hogwarts: este es el reparto de la serie

Dominic McLaughlin interpreta a Harry Potter, Arabella Stanton da vida a Hermione Granger y Alastair Stout asume el papel de Ron Weasley. Junto a ellos aparecen Rory Wilmot como Neville Longbottom, Lox Pratt como Draco Malfoy, Leo Earley como Seamus Finnigan, Elijah Oshin como Dean Thomas, Tristan Harland como Fred Weasley, Gabriel Harland como George Weasley y Ruari Spooner como Percy Weasley.

El reparto incluye además a Warwick Davis como Filius Flitwick, Sirine Saba como Pomona Sprout, Katherine Parkinson como Molly Weasley, Bel Powley como Petunia Dursley, Daniel Rigby como Vernon Dursley, Amos Kitson como Dudley Dursley, Gracie Cochrane como Ginny Weasley, Johnny Flynn como Lucius Malfoy y Anton Lesser como Garrick Ollivander. Con esta nueva generación de intérpretes, HBO prepara el inicio de otra adaptación de Harry Potter, ahora con Hogwarts como centro de una historia que comenzará su recorrido televisivo durante la Navidad de 2026.

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