¿Qué ver en Netflix, Prime y HBO?: Series mexicanas para maratonear este megapuente del 15 de septiembre

Algunas plataformas cuentan con series y películas nacionales que pasan por el drama histórico, la comedia, el fútbol, la música, el romance y más

Series para maratonear | @NetflixLAT/@PrimeVideoMX/HBO

Las Fiestas Patrias pueden ser una oportunidad para recorrer algunas de las producciones mexicanas disponibles actualmente en las principales plataformas de streaming. Netflix, Prime Video y HBO Max cuentan con series y películas nacionales que pasan por el drama histórico, la comedia, el fútbol, la música, el romance y acontecimientos que han marcado al país.

Sin embargo, antes de preparar el maratón hay una precisión: el martes 15 de septiembre de 2026 no es día de descanso obligatorio ni existe un megapuente oficial por las Fiestas Patrias. El miércoles 16 sí es feriado por el aniversario del inicio de la Independencia de México, mientras que las actividades laborales y escolares están contempladas con normalidad para el día 15, salvo decisiones particulares de empresas o planteles.

Mal de amores a Secreto del Río: series mexicanas en Netflix

Una de las opciones más recientes de Netflix es Mal de Amores, estrenada el 2 de septiembre de 2026 y basada en la novela de Ángeles Mastretta. Sus siete episodios siguen a Emilia Sauri, interpretada por Renata Vaca, una mujer que busca convertirse en doctora durante los años de la Revolución Mexicana mientras su historia se cruza con Daniel Cuenca y Antonio Zavalza. Catalina Aguilar Mastretta dirige, produce y adapta la historia, cuyo reparto también incluye a Iván Amozurrutia, Juan Pablo Fuentes, Humberto Zurita, Miguel Rodarte y Juan Pablo Medina.

Otra alternativa es El secreto del río, producción de ocho episodios creada por Alberto Barrera. La trama comienza cuando Manuel llega a un pueblo mexicano y establece una amistad con Erik; un acontecimiento junto al río une sus vidas y la historia da posteriormente un salto temporal. La serie incorpora a la comunidad muxe dentro de su relato y cuenta con Frida Sofía Cruz, Mauro Guzmán, Trinidad González, Diego Calva, Mercedes Hernández, Iazua Larios y La Bruja de Texcoco.

Para quienes prefieren una miniserie, Las muertas adapta la novela de Jorge Ibargüengoitia y presenta en seis episodios la historia de las hermanas Baladro y el negocio de burdeles que construyen durante la década de 1960. Luis Estrada llevó la obra a la pantalla con un reparto encabezado por Paulina Gaitán, Arcelia Ramírez, Joaquín Cosío y Alfonso Herrera. También permanece disponible Club de Cuervos, que cuenta con cuatro temporadas y sigue la disputa entre Chava e Isabel Iglesias por el control de un equipo de fútbol heredado de su padre.

Prime: series y películas mexicanas para maratonear

Prime Video ofrece como una de sus opciones Nadie nos va a extrañar, que en 2026 estrenó su segunda temporada. La historia está ambientada en los años 90 y sigue a un grupo de estudiantes que convierte la venta de tareas en un negocio dentro de su preparatoria. Nicolás Haza, Camila Calónico y Virgilio Delgado forman parte del reparto de una producción que actualmente tiene dos temporadas disponibles.

Por el calendario de septiembre también aparece Cada minuto cuenta, serie inspirada en historias alrededor del terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México. Sus personajes recorren escenarios como el Hospital General y Tlatelolco durante las labores de búsqueda y rescate. La producción protagonizada por Osvaldo Benavides, Maya Zapata y Antonio de la Vega ya cuenta con dos temporadas en Prime Video.

Si se busca algo más corto, La Caída permite cambiar el maratón de series por una película de una hora y 34 minutos. Karla Souza interpreta a Mariel, una clavadista que busca una última oportunidad para competir en unos Juegos Olímpicos mientras enfrenta hechos de su pasado. La cinta dirigida por Lucía Puenzo incluye a Hernán Mendoza, Déja Ebergenyi, Christian Vázquez y Mabel Cadena. Otra alternativa es Cómo sobrevivir soltero, comedia protagonizada por Sebastián Zurita que suma tres temporadas y gira alrededor de un actor que vuelve inesperadamente a la soltería.

HBO: Amarres, Como agua para chocolate y más

En HBO Max, Amarres ofrece diez episodios centrados en Ana, interpretada por Gabriela de la Garza, quien después de atravesar problemas económicos retoma el negocio de magia y amarres que realizaba su abuela. La serie, estrenada originalmente en 2021, permanece disponible en México y cuenta también con Nicole de Albornoz, Hugo Catalán, Alicia Jaziz y Juan Pablo Medina.

Como agua para chocolate es otra de las producciones mexicanas que pueden verse completas. La adaptación de la novela de Laura Esquivel cuenta con dos temporadas de seis episodios cada una y sigue a Tita de la Garza y Pedro Múzquiz, interpretados por Azul Guaita y Andrés Baida. La segunda y última temporada llegó a HBO Max en febrero de 2026 y completó la historia durante marzo.

El catálogo incluye además Chespirito: Sin querer queriendo, serie de ocho episodios que recorre etapas de la vida y carrera de Roberto Gómez Bolaños y la creación de personajes como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado. Para quienes busquen una historia vinculada con la música, VGLY dispone de dos temporadas y sigue a jóvenes que intentan abrirse espacio dentro de la escena urbana de la Ciudad de México.

Otra opción es Las Bravas FC, con dos temporadas de ocho capítulos cada una. La producción protagonizada por Mauricio Ochmann utiliza al fútbol como eje de la historia de un exjugador que regresa a sus orígenes y termina relacionado con un equipo femenil. De esta forma, Netflix, Prime Video y HBO Max mantienen disponibles alternativas mexicanas de distinta duración para quienes busquen aprovechar el descanso del 16 de septiembre frente a la pantalla.

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