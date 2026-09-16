Juan Gabriel, debo, puedo y quiero: fecha de estreno y dónde ver gratis la serie documental del Divo de México

La serie documental tiene cuatro episodios, cada uno enfocado en un periodo de la vida y carrera del cantante

¿Dónde ver en vivo y gratis las serie de Juan Gabriel? | Foto: Netflix

La historia de Juan Gabriel regresa a la televisión mexicana con una nueva ventana para ver Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, la serie documental que reconstruye distintas etapas de la vida de Alberto Aguilera Valadez a partir de videos, audios, fotografías y testimonios vinculados con su archivo personal.

La producción se estrenó originalmente en Netflix el 30 de octubre de 2025 y consta de cuatro capítulos bajo la dirección de María José Cuevas, con Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez como productoras. El proyecto recorre desde los primeros años de Alberto Aguilera hasta la última etapa de su carrera.

A casi un año de su lanzamiento, TelevisaUnivision abrió una nueva ruta de distribución durante septiembre de 2026, en el marco de los diez años de la muerte del cantante. El documental tendrá emisiones por televisión abierta en México y después pasará a ViX por tiempo limitado.

La programación ofrece además una alternativa para quienes no cuentan con una suscripción de Netflix. Las Estrellas transmite la producción en señal abierta, mientras que los cuatro capítulos llegarán a ViX a partir del 20 de septiembre, con una ventana gratuita de un mes para México y Estados Unidos.

¿Cuándo se estrena en TV abierta Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero? Fecha y hora

El estreno en televisión abierta ya comenzó el sábado 12 de septiembre de 2026 por Las Estrellas, cuando se transmitieron los episodios uno y dos a partir de las 17:00 horas, tiempo del centro de México. La cadena dividió los cuatro capítulos en dos emisiones.

Quienes no pudieron ver esa primera entrega tendrán una segunda fecha para seguir el documental. El sábado 19 de septiembre, también a las 17:00 horas, Las Estrellas transmitirá los episodios tres y cuatro, con lo que concluirá su presentación en televisión abierta.

De esta manera, la programación queda distribuida en dos sábados: el 12 de septiembre para los capítulos 1 y 2 y el 19 de septiembre para los capítulos 3 y 4. La señal de Las Estrellas permite ver estas emisiones sin contratar un servicio de streaming.

¿Cuántos capítulos tiene el documental de Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero y de qué tratan?

La serie documental tiene cuatro episodios, cada uno enfocado en un periodo de la vida y carrera de Juan Gabriel. Netflix señala que el proyecto utiliza material de su archivo para seguir el recorrido de Alberto Aguilera Valadez desde sus primeros años hasta la etapa final de su vida.

“No tengo dinero”, primer capítulo, dura aproximadamente una hora y siete minutos. El episodio aborda el paso de Alberto por Ciudad Juárez y su llegada a la Ciudad de México, además de los primeros pasos que lo llevaron a construir la identidad artística de Juan Gabriel.

“Debo hacerlo” tiene una duración aproximada de una hora y cuatro minutos. La historia entra en una etapa marcada por las consecuencias de la fama, la publicación de un libro sobre su vida, el crecimiento de su familia y la preparación para presentarse en uno de los escenarios centrales de su trayectoria.

El tercer episodio se titula “Pero qué necesidad” y dura cerca de una hora y un minuto. Su relato incluye la presentación de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes y episodios relacionados con sus vínculos con su representante María de la Paz y con Rocío Dúrcal.

La serie cierra con “Amor eterno”, de aproximadamente 51 minutos. El capítulo se concentra en la última década de su vida, con referencias a sus finanzas, su salud y sus colaboraciones con artistas de generaciones posteriores, entre ellas Natalia Lafourcade.

Juan Gabriel, debo, puedo y quiero: ¿Dónde ver el documental del Divo de Juarez en streaming?

La producción debutó en Netflix el 30 de octubre de 2025, fecha en la que la plataforma lanzó los cuatro capítulos. Netflix presentó el proyecto como una serie construida con videos personales, audios e imágenes que Juan Gabriel registró durante más de cuatro décadas.

Sin embargo, durante septiembre de 2026 existe otra opción para verla. Los cuatro episodios estarán disponibles en ViX desde el domingo 20 de septiembre en México y Estados Unidos, dentro de una ventana de exhibición que tendrá una duración de un mes.

Después de esta etapa, la estrategia de distribución contempla el regreso de la serie a Netflix el 23 de octubre de 2026. De esta forma, quienes quieran ver Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero sin pagar una suscripción tendrán como opciones la emisión del 19 de septiembre por Las Estrellas y la disponibilidad de los cuatro capítulos en ViX a partir del 20 de septiembre y durante un mes.

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