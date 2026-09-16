La Granja VIP 2026: estos serían los granjeros nominados en la Asamblea hoy 16 de septiembre

Manelyk González y Azalia ‘La Negra’ Ojeda ya tienen su lugar seguro en la placa de nominación

¿Quiénes pueden ser los nominados en la Asamblea? | @lagranjavipmx

La segunda semana de La Granja VIP 2026 llega este miércoles 16 de septiembre a uno de los momentos que puede modificar la competencia. Los participantes tendrán que votar frente a sus compañeros durante La Asamblea, dinámica que determinará nuevos integrantes de la placa rumbo a la eliminación del domingo 20 de septiembre.

Antes de la Asamblea, dos participantes ya tienen un lugar en la nominación: Manelyk González y Azalia ‘La Negra’ Ojeda. Ambas llegaron a esta situación por caminos distintos durante las actividades de la semana.

Manelyk recibió la nominación por El Legado de Abigail Pak ‘La Coreañera’, primera eliminada de la temporada. Antes de dejar el programa, La Coreañera tuvo el poder de colocar a uno de sus compañeros en riesgo y eligió a Manelyk, quien además perdió la oportunidad de competir por el puesto de Capataz durante esta semana.

El segundo lugar en la placa quedó en manos de Azalia ‘La Negra’ Ojeda. El público la eligió para disputar el Duelo de Nominación, mientras que el Capataz Pascal Nadaud seleccionó a Rafa Mercadante como su rival. Mercadante ganó la prueba del martes 15 de septiembre y Azalia pasó a la lista de nominados.

¿Quiénes son los nominados en la Asamblea en La Granja VIP 2026?

Hasta la mañana de este miércoles 16 de septiembre, Manelyk González y Azalia Ojeda son las dos nominadas confirmadas. Los nombres que surjan de La Asamblea se conocerán esta noche, cuando los participantes emitan sus votos durante el programa de esta noche. La transmisión de La Asamblea está programada para las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

Sin embargo, las conversaciones dentro de La Granja permiten conocer algunas de las estrategias previas a la votación. Mónica Escobedo aparece entre los nombres que podrían recibir votos. Manelyk, Azalia y La Bebeshita hablaron sobre una estrategia para colocar a Mónica en la placa. El plan surgió después de diferencias relacionadas con la convivencia y la distribución de camas.

La agarraron desprevenida a #Manelyk en plena gala. #LaGranjaVIP, lunes a viernes a las 8:30 p.m. y domingos a las 8:00 p.m. por #AztecaUno. ⁣⁣🌾

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Sigue todo el reality 24/7 por Disney+ 📺 pic.twitter.com/Nr8d10zbsF — La Granja VIP (@lagranjavipmx) September 16, 2026

Por ahora, todo son especulaciones y habrá que esperar lo que suceda en La Asamblea, por lo que cualquier otro nombre debe considerarse especulación hasta que los granjeros emitan sus votos. Durante la primera semana, esta dinámica dejó a Mónica Escobedo y Rafa Mercadante como los dos participantes con más votos, quienes se sumaron a María Karunna y Kevyn Contreras ‘Bicolor’, ya nominados antes de aquella Asamblea.

La situación de la placa tampoco quedará resuelta de forma definitiva este miércoles. El jueves 17 de septiembre se realizará La Salvación y el viernes 18 llegará La Traición, dos dinámicas que pueden modificar los nombres que llegarán al domingo con riesgo de eliminación. En la primera semana, María Karunna salió de la placa tras ganar La Salvación y después utilizó La Traición para colocar a Manelyk entre los nominados.

De esta forma, antes de la Asamblea del 16 de septiembre, la situación queda con Manelyk González y La Negra en la placa, mientras que Mónica Escobedo figura entre los nombres mencionados en las conversaciones de estrategia. Los dos lugares derivados de la votación de los granjeros se conocerán durante la gala de este miércoles.

La Granja VIP 2026: ¿Cómo votar por tu granjero favorito? Paso a paso

El público tiene la posibilidad de participar en La Granja VIP 2026 mediante la votación para respaldar a sus concursantes preferidos y ayudarlos a continuar dentro del reality. El sistema funciona con votos positivos, por lo que cada apoyo debe dirigirse al participante que se desea mantener en competencia y evitar su eliminación. Para emitir los votos, es necesario seguir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio oficial de La Granja VIP en TV Azteca o abrir la aplicación TV Azteca En Vivo.

Buscar la sección de votaciones de La Granja VIP.

Elegir al participante que se desea salvar.

Repartir los 10 votos disponibles entre los nominados o entregar todos a un mismo concursante.

En la aplicación, se pueden obtener 10 votos adicionales al visualizar un video.

¿Dónde ver en vivo las galas y nominaciones de La Granja VIP 2026? TV y streaming

La Granja VIP 2026 puede seguirse en vivo a través de Azteca UNO, señal disponible en televisión abierta. La transmisión también está disponible en el sitio oficial de TV Azteca y mediante la aplicación TV Azteca En Vivo. Para este miércoles 16 de septiembre, la emisión principal está programada para comenzar a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

El reality mantiene diferentes actividades a lo largo de la semana. Los lunes se disputa la prueba del Capataz; los martes se desarrolla el duelo de eliminación; los miércoles se realiza La Asamblea de nominación; los jueves llega La Salvación y los viernes tiene lugar La Traición. La semana concluye el domingo con la gala de eliminación, en la que uno de los participantes abandona la competencia.

Además de las emisiones televisivas, los seguidores pueden observar lo que sucede durante las 24 horas mediante Disney+, que ofrece señal continua y opción multicámara. TV Azteca también dispone de una transmisión 24/7 para usuarios registrados en su aplicación, además del espacio denominado “Acceso Total 24/7” dentro de sus plataformas digitales.

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