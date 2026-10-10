Exatlón México 2026: ¿Qué atleta sale este Domingo de Eliminación y dónde ver en vivo el 11 de octubre?

Exatlón México 2026 entra a la recta final de la séptima semana de competencia con Katya y Natalia entre las candidatas a abandonar el reality deportivo

¿Quién saldrá en el Domingo de Eliminación de Exatlón México? | X:@ExatlonMx

La emoción aumenta en Exatlón México 2026 con la llegada de un nuevo Domingo de Eliminación, una jornada que pondrá a prueba la resistencia, la estrategia y el rendimiento de los atletas en busca de su permanencia. Este 11 de octubre, los equipos rojo y azul afrontarán un desafío decisivo en los circuitos de República Dominicana, con la incertidumbre sobre quiénes llegarán a la prueba final y qué competidora podría despedirse de la aventura.

La tensión se encuentra al máximo, pues todavía falta definir la Serie por la Supervivencia, que tendrá lugar antes del Duelo de Eliminación. Este enfrentamiento será clave para determinar qué atletas quedarán en riesgo en una jornada que pondrá en juego la permanencia de los participantes de esta décima temporada.

¿A qué hora inicia el Domingo de Eliminación de Exatlón México este 11 de octubre y dónde ver en vivo?

La décima temporada de Exatlón México mantiene un calendario definido para que los aficionados sigan cada desafío entre los equipos y conozcan el destino de sus atletas favoritos. De lunes a viernes, las transmisiones comienzan a las 18:30 horas, mientras que los domingos, jornada destinada a la eliminación, el programa inicia a las 18:00 horas. La competencia se puede ver en vivo por televisión abierta a través de Azteca UNO, así como en el sitio web oficial de TV Azteca y la aplicación TV Azteca En Vivo.

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¿Quiénes son los atletas en riesgo de salir el Domingo de Eliminación de Exatlón México 2026?

El formato de competencia de Exatlón México impide la existencia de una lista cerrada de sentenciadas antes del fin de semana debido a la estructura de la Serie por la Supervivencia. Esta serie consta de tres enfrentamientos clave distribuidos a lo largo del ciclo, donde cada derrota obliga al equipo perdedor a colocar a una de sus integrantes en riesgo de salida. Tras los juegos del viernes, el tablero quedó empatado con una victoria para cada escuadra, una situación que congeló el destino de las atletas y dejó en suspenso la identidad de las competidoras que irán al duelo decisivo.

La resolución de esta incógnita ocurrirá al inicio del programa dominical, momento en el cual rojos y azules disputarán la tercera y definitiva batalla por la salvación en los circuitos de República Dominicana. Hasta que el silbato de Antonio Rosique no marque el final de esta última carrera, resulta imposible definir los nombres definitivos en la Zona de Peligro. Una vez que se conozca al equipo perdedor de la tarde, la producción sumará las estadísticas de rendimiento de la semana y los votos en vivo para completar la lista de sentenciadas, quienes de inmediato saltarán a la arena para jugar la pugna máxima por la permanencia.

¿Quién será el eliminado de Exatlón México? Filtraciones arrojan un nombre

Aunque todavía no se conoce la lista definitiva de sentenciados, las filtraciones sobre la posible eliminada de la semana en Exatlón México aún no ofrecen un panorama claro. Sin embargo, los nombres de Katia Gallegos y Natalia ya suenan entre las posibles candidatas a la prueba final de esta semana, por lo que ambas podrían afrontar un reto decisivo para mantenerse en la competencia. La expectativa crece entre los seguidores del reality, a la espera de conocer quiénes estarán en riesgo y qué atleta podría despedirse de la aventura.

¿Cuántos participantes quedan en Exatlón México 2026? Lista por equipos

Exatlón México 2026 llega a la recta final de su séptima semana de competencia, pero la lista de participantes todavía no presenta una reducción significativa. La incorporación de nuevos refuerzos ha dado un giro a la dinámica del reality show, pues mantiene la incertidumbre sobre el rumbo de los equipos y las posibles eliminaciones. La lucha por la permanencia continúa con varias incógnitas y promete nuevas sorpresas para los seguidores del reality deportivo.