Guillermo Almada, tras el empate del América: “Tenemos que ser más contundentes, faltó claridad”

Respaldó a Malagón tras su regreso a la titularidad y destacó la actitud de Cota ante la decisión. Además, habló sobre la expulsión de Miguel Borja y consideró que el delantero deberá adaptarse al arbitraje mexicano

América empató 1-1 ante Monterrey en la jornada 11 del Apertura 2026, en un partido que formó parte de la celebración por los 110 años del club. Después del encuentro, Guillermo Almada reconoció que el resultado no correspondió con el objetivo que tenía su equipo y señaló que la victoria era el elemento que faltaba para completar la jornada.

“Ganar, eso es lo más importante en el fútbol. Lo buscamos, a veces nos faltó claridad y tuvimos, sobre todo en el primer tiempo, muchas imprecisiones a la hora de construir”, explicó el entrenador. Almada consideró que Monterrey se agrupó con muchos jugadores en la zona defensiva y que las imprecisiones impidieron que América tuviera mayor volumen de juego.

El técnico también habló sobre la generación ofensiva y la competencia interna dentro del plantel. Almada destacó que confía en elementos como Raphael Veigay que la competencia por los puestos puede elevar el nivel de los futbolistas que necesita para generar más juego.

“Es un jugador con mucho talento (Veiga). Creemos mucho en él y bueno, él sabe que tiene mucha competencia en el puesto”, comentó Almada. El entrenador agregó que América contó por primera vez en el campeonato con prácticamente todo su plantel disponible y consideró que ese escenario permitirá aumentar las alternativas para la parte final del torneo.

Sobre la adaptación de los refuerzos, concretamente en los casos de Santiago Bueno y Santiago Ramos, Almada explicó que el cuerpo técnico ha respetado los tiempos necesarios para que puedan incorporarse a la dinámica del equipo. “Le dimos el tiempo que es necesario para adaptarse a lo que nosotros queremos y después la altura”, señaló.

El entrenador también destacó la actuación que tuvieron ambos futbolistas ante Monterrey y explicó que el proceso de adaptación no se limita a su llegada al club. “Hoy tuvieron una gran actuación los dos, cosa que nos complace mucho”, afirmó.

Otro de los temas abordados fue la portería y la decisión de colocar nuevamente a Luis Malagón como titular. Almada explicó que Rodolfo Cota respaldó la determinación y destacó la competencia que existe con el propio Malagón y Raúl Rangel Tapia. “Cota es un caballero, hablé con él en la semana que nos decidimos y enseguida aportó su respaldo a Malagón y a la decisión que nosotros habíamos tomado”, relató.

Finalmente, el timonel uruguayo habló sobre la expulsión de Miguel Borja y señaló que el delantero tendrá que adaptarse al arbitraje del fútbol mexicano. “Borja tiene un juego de contacto físico mucho con los zagueros, él recibe mucho también permanentemente y bueno, son situaciones que él se va a tener que adaptar un poco al arbitraje”, explicó. El entrenador agregó que hablarán con el atacante para evitar que una situación similar vuelva a presentarse.