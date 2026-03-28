Los jugadores de la selección mexicana, impactados con el nuevo Estadio Azteca

México reconoció la cancha del Coloso de Santa Úrsula a un día del partido ante Portugal

La selección mexicana reconoce el Estadio Azteca | Imago 7

La selección mexicana volvió al Estadio Azteca tras más de un año de trabajos de remodelación con miras al Mundial 2026. El inmueble, que permaneció cerrado durante este periodo, abrió nuevamente sus puertas para recibir al equipo nacional en la antesala de su reinauguración en el partido ante Portugal, el cual será el sábado 28 de marzo.

El regreso del conjunto tricolor al llamado Coloso de Santa Úrsula quedó inmortalizado a través de un video difundido en las plataformas oficiales de la selección. En las imágenes se observa a los futbolistas salir de la zona de vestidores y recorrer el estadio, ahora con las adecuaciones realizadas para el torneo internacional.

Durante el recorrido, algunos jugadores expresaron sus primeras impresiones al ver el recinto renovado. Entre las reacciones que se alcanzan a escuchar se encuentran frases como “Papá, qué chulada”, “qué locura” y “quedó espectacular”, mientras el grupo avanzaba hacia la cancha.

En el material compartido aparecen elementos como Germán Berterame, Obed Vargas, Guillermo Martínez, Raúl Rangel, Jesús Angulo, Israel Reyes, Álvaro Fidalgo, Armando González, Orbelín Pineda y Johan Vásquez, quienes formaron parte de esta primera visita al estadio tras su reapertura.

¡Es bellísimo! 🤩🏟️



'La Hormiga' González y Álvaro Fidalgo nos representan a todos admirando el interior del @EstadioBanorte tras la remodelación.



¡Ya falta nada para el grandía! 🇲🇽#SomosMéxico pic.twitter.com/21Y7J8ACA7 — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 28, 2026

La actividad se realizó a un día del partido de reinauguración, en el que México enfrentará a Portugal. Como parte de la agenda, los jugadores tuvieron la oportunidad de pisar el nuevo césped y reconocer las condiciones del campo antes del compromiso internacional.

Las imágenes también muestran la llegada del equipo en autobús al estacionamiento del estadio, con apoyo de elementos de seguridad de la Ciudad de México. Posteriormente, algunos futbolistas como Armando González, Diego Reyes y Álvaro Fidalgo fueron captados al salir por el túnel hacia la cancha.

#POV, eres testigo de nuestro regreso a casa, un hogar espectacular. 👀💚



Estamos de manteles largos, vaya que andamos volando alto esta noche con @VivaAerobus. ✈️#SomosMéxico



*Publicidad para México* pic.twitter.com/JVVyg7jjU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 28, 2026

El equipo aprovechó la visita para realizar una sesión de entrenamiento en el inmueble, que se encuentra en los últimos detalles para su reapertura oficial. Además, el grupo se reunió en el campo para tomarse una fotografía como parte de este momento previo al encuentro.

El partido entre México y Portugal se disputará este sábado a las 19:00 horas, tiempo del centro del país. La transmisión estará disponible en México a través de Canal 5, TUDN y ViX, mientras que en Estados Unidos podrá seguirse por TUDN y su aplicación digital, así como en la plataforma ViX.

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