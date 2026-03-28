Prácticas Libres 3 GP de Japón 2026 en directo: Checo Pérez hoy en la Fórmula 1, al momento

Las acciones en el legendario Circuito de Suzuka con la tercera sesión de prácticas dará inicio en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México

Sigue en vivo las Prácticas Libres 3 del GP de Japón | Claro Sports

¡Kimi Antonelli se coloca al frente!

FP3 | 40:00 | Los tiempos ahora han bajado a la mitad de 1:30, mostrando un ritmo más cercano al de los entrenamientos previos. El orden provisional es Mercedes, Ferrari, Mercedes, Ferrari, reflejando la lucha constante entre los dos equipos.

Checo Pérez sale de la pista

FP3 | 45:00 | El piloto mexicano tuvo un ligero desliz y cayó en la tierra, pero pudo regresar sin complicaciones al asfalto. La FP3 sigue siendo clave para que los equipos ajusten sus autos y estrategias antes de la clasificación, mientras los pilotos buscan afinar cada detalle para acercarse al récord de la pista y mejorar su posición en la parrilla.

¡Lewis Hamilton se pone al frente!

FP3 | 50:00 | El piloto de Ferrari marcó un tiempo de 1:32.283, colocándose momentáneamente en la primera posición de la tabla de tiempos. Sin embargo, todavía estamos lejos del ritmo mostrado en la FP2, lo que indica que los equipos siguen ajustando sus monoplazas y estrategias antes de la clasificación.

¡Ya sale Checo a la pista!

FP3 | 54:00 | En sus XV años dentro de la Fórmula 1, el piloto mexicano ya toma la pista de Suzuka y estamos por ver el primer tiempo que marcará. Checo cronometró 1:46.348 que lamentablemente es el tiempo más alto.

¡Inician las FP3 en Suzuka!

FP3 | 59:00 | Franco Colapinto es el primer piloto en salir del pitlane mientras la expectativa crece entre los aficionados, quienes esperan ver los primeros tiempos y estrategias de cara a la clasificación. La sesión promete ser clave para ajustar monoplazas y analizar el rendimiento de cada equipo en condiciones óptimas.

¡Clima inmejorable en Suzuka!

En el circuito de Suzuka, las condiciones se presentan soleadas y con buena visibilidad, aunque se percibe algo de viento, especialmente de frente al llegar a la Curva 1. La temperatura ambiente se mantiene en 15.2 grados Celsius, creando un clima fresco pero agradable para los pilotos. Para la tercera sesión de entrenamientos libres, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del cero por ciento, lo que asegura una pista completamente seca.

Estos factores permiten que los equipos y pilotos planifiquen sus estrategias sin preocuparse por cambios climáticos inesperados, aunque deberán tener en cuenta el viento en ciertas secciones del trazado, especialmente en la zona de alta velocidad.

¡Checo está motivado en una fecha especial!

Cadillac no dejó pasar la oportunidad para celebrar el día en que Checo Pérez cumplió 15 en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Iconic then, iconic now. Celebrating 15 years of Checo in F1 👏 pic.twitter.com/GdCTZPIeQ0 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) March 27, 2026

Russell, sorprendido por el ritmo de McLaren

George Russell se mostró sorprendido por el ritmo de Oscar Piastri, quien se destacó marcando tiempos muy competitivos. “McLaren estuvo bastante rápido, así que fue un poco inesperado, para ser honesto. Aún hay cosas por mejorar, así que tenemos trabajo pendiente esta noche”, comentó el piloto de Mercedes tras la sesión.

Por su parte, McLaren minimiza la sorpresa, señalando que la situación es comparable a lo ocurrido en Melbourne, donde Piastri también lideró la tabla de tiempos tras la segunda práctica libre. Esta consistencia del joven piloto australiano refleja la competitividad del equipo británico en estas primeras etapas del fin de semana.

Russell reconoció que, aunque los resultados fueron llamativos, todavía hay margen de mejora para su equipo, y destacó la necesidad de analizar los datos para cerrar la brecha con McLaren antes de las próximas sesiones. El piloto confía en que el trabajo técnico durante la noche ayudará a ajustar el rendimiento del monoplaza de Mercedes.

¿A qué hora inician las Prácticas Libres del GP de Japón 2026 de hoy 27 de marzo?

Debido a que la competencia se llevará a cabo en el lejano oriente, los horarios de las actividades se adelantan un día para quienes se encuentran en México, generando un ajuste poco habitual para los aficionados que siguen el evento desde este lado del mundo.

Para la noche del viernes en México se disputará la tercera sesión de prácticas libres, la cual servirá como antesala directa a la clasificación, un momento clave en el desarrollo del fin de semana.

Libres 3 (viernes 27 de marzo) México | 20:30 horas Centroamérica | 20:30 horas Estados Unidos | 19:30 Pacífico, 22:30 del Este Argentina | 23:30 horas Colombia | 21:30 horas



Cómo llegan las escuderías al GP de Japón y parrilla de salida

A continuación, se presenta la clasificación al momento del Campeonato de Constructores y Pilotos de cara al Gran Premio de Japón 2026:

Clasificación de Constructores

Mercedes | 98 puntos

Ferrari | 67 puntos

McLaren | 18 puntos

Haas F1 Team | 17 puntos

Red Bull Racing | 12 puntos

Racing Bulls | 12 puntos

Alpine | 10 puntos

Audi | 2 puntos

Williams | 2 puntos

Cadillac | 0 puntos

Aston Martin | 0 puntos

Clasificación de Pilotos

George Russell | 51 puntos

Kimi Antonelli | 47 puntos

Charles Leclerc | 34 puntos

Lewis Hamilton | 33 puntos

Oliver Bearman | 17 puntos

Lando Norris | 15 puntos

Pierre Gasly | 9 puntos

Max Verstappen | 8 puntos

Liam Lawson | 8 puntos

Arvid Lindblad | 4 puntos

Isack Hadjar | 4 puntos

Oscar Piastri | 3 puntos

Carlos Sainz | 2 puntos

Gabriel Bortoleto | 2 puntos

Franco Colapinto | 1 punto

Esteban Ocon | 0 puntos

Nico Hulkenberg | 0 puntos

Alexander Albon | 0 puntos

Valtteri Bottas | 0 puntos

Sergio Pérez | 0 puntos

Fernando Alonso | 0 puntos

Lance Stroll | 0 puntos

¿Cómo y dónde ver en vivo el GP de Japón F1 2026? Canales de TV y online

En territorio mexicano, la Fórmula 1 la puedes seguir por izzi y Sky+, además del canal F1 TV. En otros países, estas son las plataformas que transmiten la máxima categoría del automovilismo mundial:

México | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV

Centroamérica | ESPN, Disney+ y F1 TV

Estados Unidos | Apple TV

Argentina | ESPN y F1 TV

Colombia | Disney+, Star+ y F1 TV

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