Abreu asegura que el objetivo de Xolos es que Gil Mora llegue al Mundial

Gilberto Mora regresa tras lesión y Abreu destaca su recuperación en triunfo clave de Xolos ante FC Juárez en la lucha por Liguilla

Abreu muestra su respaldo a Gilberto Mora | Imago 7

El regreso de Gilberto Mora a la actividad, tras tres meses de inactividad, representa una motivación importante para Xolos. Así lo destacó su entrenador, Sebastián Abreu, quien además señaló que el objetivo es que el jugador llegue en plenitud a una posible convocatoria con la selección mexicana rumbo a la próxima Copa del Mundo.

“Gil volvió bien, con la falta de ritmo que implica el tiempo que estuvo parado, pero se mostró participativo y asociativo. Tuvo la posibilidad del penal, que fue muy dudoso, pero lo más importante es que regresó bien, que no resintió nada y que está feliz nuevamente dentro del campo de juego. Para toda la atmósfera futbolística de México es bueno ver que ya está recuperado. Como dijimos hace tres meses, nuestro objetivo es que llegue en plenitud a esa preparación y que llegue a la Copa del Mundo; trataremos de evaluar cuántos minutos nos puede aportar en este tramo final”, explicó.

Respecto a las aspiraciones de meterse en la Liguilla, luego de la victoria ante FC Juárez, el ‘Loco’ Abreu dejó claro que los tres puntos eran fundamentales para mantenerse en la pelea por la clasificación.

“El 6, 7 y 8 están dentro de las posibilidades para poder llegar. Este era un partido decisivo: te metes en la pelea dependiendo de ti mismo para clasificar, por lo que tenía una relevancia fundamental. También destaca el volver a ganar de visitantes; es la tercera victoria en el campeonato y hemos podido mejorar en ese aspecto, que el torneo pasado fue un déficit”, señaló.

El triunfo tomó mayor relevancia al conseguirse en calidad de visitante y en un duelo considerado un ‘clásico’ para las aficiones de ambas ciudades fronterizas. Además, el resultado se suma a las victorias frente a León, consolidando un dominio en los llamados clásicos de la frontera durante el año.

“Nosotros se la damos (la importancia), quizá a nivel nacional no, pero haber ganado los cuatro clásicos que tenemos en el año, los dos a León y los dos a Juárez, nosotros sí le damos la importancia. Sabemos de esa rivalidad que hay, nos la hicieron saber desde que llegamos, con la frontera mejor de acá o de allá, las señas que nos hacían sentir en la calle, y ahí me empapé de que no es solo el verso del clásico de la frontera, sino que realmente hay una rivalidad y se lo transmití al grupo; eso va forjando el sentido de pertenencia, somos mucho de que entiendan dónde están”, comentó.

En ese sentido, el estratega uruguayo también destacó el carácter mostrado por su equipo en un duelo clave, así como la identidad que han construido a lo largo del torneo.

“El resumen inicial es que ganamos justificadamente. Claramente hay un factor importante que es la expulsión y rápidamente quedamos con un hombre de más, pero también hay que tener la paciencia e inteligencia contra un equipo al que es difícil entrarle. Hay que darle mérito a nuestro grupo y, humildemente, meternos entre los ocho sin perder la humildad”, concluyó.

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