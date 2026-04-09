Robbie Williams, Caifanes y Fobia en el Pulso GNP 2026: todos los artistas, fecha, precio y preventa de boletos

La expectativa crece entre los fans, que ya buscan asegurar su lugar en este evento musical que año con año gana relevancia

El Pulso GNP 2026 se llevará a cabo en Querétaro | @PulsoGNP

El Pulso GNP 2026 promete convertirse en uno de los festivales más importantes del año en México, con un cartel que mezcla talento internacional y nacional encabezado por figuras como Robbie Williams, Caifanes y Fobia. La expectativa crece entre los fans, que ya buscan asegurar su lugar en este evento musical que año con año gana relevancia.

La edición 2026 llega con una oferta diversa de géneros y una producción que apunta a superar lo visto en años anteriores. Con una combinación de rock, pop y propuestas alternativas, el festival vuelve a posicionarse como un punto de encuentro para miles de asistentes que buscan vivir una experiencia completa de música en vivo.

Pulso GNP 2026: todos los artistas que estarán en el festival de música

El lineup del Pulso GNP 2026 destaca por su variedad y peso internacional, con Robbie Williams como uno de los actos principales que encabezan el evento. Su presencia marca uno de los regresos más esperados a escenarios mexicanos. A nivel nacional, el festival contará con bandas icónicas como Caifanes y Fobia, quienes mantienen una base sólida de seguidores y prometen presentaciones cargadas de nostalgia y energía.

Otros artistas confirmados incluyen proyectos del rock alternativo, indie y pop, lo que amplía la oferta musical para distintos públicos y consolida al festival como uno de los más completos del país. La mezcla de generaciones y estilos es uno de los principales atractivos del evento, al reunir tanto a leyendas consolidadas como a propuestas contemporáneas que marcan tendencia en la escena actual.

¿Cuándo es la preventa de boleto y cuáles son los precios?

La preventa de boletos para el Pulso GNP 2026 se realizará en fases, comenzando con la preventa exclusiva para clientes de ciertas tarjetas bancarias, seguida de la venta general para el público. Los precios varían dependiendo del tipo de acceso y la fase de compra, con boletos generales que suelen iniciar en rangos accesibles y paquetes VIP que ofrecen beneficios adicionales como zonas preferenciales y experiencias exclusivas. La preventa Banamex iniciará el 14 de abril a las 11:00 horas y posteriormente, los boletos estarán disponibles en www.eticket.mx.

Se recomienda adquirir los boletos en preventa, ya que es cuando se pueden encontrar precios más bajos antes de que aumenten conforme se acerca la fecha del festival. Además, la alta demanda provoca que algunas fases se agoten rápidamente, por lo que es clave estar atento a los anuncios oficiales para no quedarse fuera del evento.

Pulso GNP 2026: ¿En dónde es el festival y cuándo?

El Pulso GNP 2026 se llevará a cabo en Querétaro, una sede que se ha consolidado como el hogar del festival gracias a su infraestructura y capacidad para recibir a miles de asistentes. La fecha del evento está programada para el primer semestre del año, manteniendo la tradición de realizarse en una temporada con clima favorable para actividades al aire libre.

El recinto contará con múltiples escenarios, zonas gastronómicas y espacios de descanso, lo que permite a los asistentes disfrutar de una experiencia integral más allá de la música. Con este anuncio, el Pulso GNP 2026 se perfila como uno de los eventos imperdibles del calendario musical en México, reuniendo a grandes artistas y ofreciendo un espectáculo de alto nivel para todos los gustos.

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