Inoxidable: Nairo Quintana, campeón de La Vuelta a Asturias

El ciclista colombiano Nairo Quintana se quedó con el trofeo español en el mismo ano que anunció su retiro del profesionalismo.

Nairo Quintana campeón de La Vuelta a Asturias | AFP

Colombia celebra al ritmo de Nairo Quintana. El ciclista latinoamericano de 36 años se coronó campeón de La Vuelta a Asturias. Un título que levanta por tercera vez en su carrera y que lo hace aún más especial el hecho de conseguirlo en el año que anunció su retiro como deportista profesional.

Este sábado 25 de abril, la contienda en territorio español fue de película. Nairo Quintana defendía su liderato en la tabla general ante el mexicano Edgar Cadena que venía de ganar la penúltima etapa de la competencia. A pesar de que nuevamente el azteca se quedó con el primer lugar del día, la clasificación general dio al colombiano como campeón.

Adrià Pericas también fue uno de los que puso en aprietos al ciclista boyacense, especialmente en el último puerto del día. El atleta de UAE realizó varios intentos para rebasar al ‘cafetero’, pero Nairo Quintana siempre estuvo a la altura de la rueda de Pericas, un ciclista que deja un saldo de dos segundos lugares en etapa y un subcampeonato.

Nairo Quintana y su tercer título de La Vuelta a Asturias

Como ya se mencionó anteriormente, con esta victoria, el colombiano acumula ya tres títulos de La Vuelta a Asturias. La primera fue en el año 2017 también al servicio del equipo Movistar y la segunda en el 2021 con los colores del Arkéa francés. Ahora bien, este triunfo no solo significa el tercer gritó de victoria en este certamen, sino la vuelta de Nairo Quintana a un podio luego de cuatro años alejado de los primeros lugares de las carreras más importantes del ciclismo mundial.

Desde su triunfo en la segunda etapa de la contienda, el colombiano entendió lo que debía hacer. Seguir el paso de sus máximos perseguidores, aguantar sus enviones y tener la cabeza fría que siempre ha caracterizado al popular ‘Nairoman’ en sus mejores tiempos del profesionalismo.

Todos los títulos de Nairo Quintana

Así las cosas, Nairo Quintana sigue ampliando su palmarés que lo deja, sin duda alguna, como el ciclista más exitoso de Colombia en toda su historia. Desde hace 16 años, el nacido en Boyacá viene cosechando triunfos que han puesto de pie a todo el territorio cafetero y el mundo.

2010 : Tour de l’Avenir

: Tour de l’Avenir 2012 : Giro de Emilia, Vuelta a Murcia, Ruta del Sur

: Giro de Emilia, Vuelta a Murcia, Ruta del Sur 2013 : Vuelta al País Vasco, Vuelta a Burgos

: Vuelta al País Vasco, Vuelta a Burgos 2014: Tour de San Luis, Giro de Italia, Vuelta a Burgos

Tour de San Luis, Giro de Italia, Vuelta a Burgos 2015 : Tirreno Adriático

: Tirreno Adriático 2016 : Vuelta a Cataluña, Tour de Romandía, Vuelta a España, Ruta del Sur

: Vuelta a Cataluña, Tour de Romandía, Vuelta a España, Ruta del Sur 2017 : Vuelta a la Comunidad Valenciana, Vuelta a Asturias, Tirreno Adriático

: Vuelta a la Comunidad Valenciana, Vuelta a Asturias, Tirreno Adriático 2020 : Tour de la Provenza. Tour de los Alpes Marítimos

: Tour de la Provenza. Tour de los Alpes Marítimos 2021 : Vuelta a Asturias

: Vuelta a Asturias 2022: Tour de la Provenza, Tour de los Alpes Marítimos

Tour de la Provenza, Tour de los Alpes Marítimos 2026: Vuelta a Asturias

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