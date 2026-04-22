La Casa de los Espíritus en Prime: fecha, horario y tráiler de estreno de serie basada en novela de Isabel Allende

Prime Video estrena el 29 de abril de 2026 La casa de los espíritus, serie basada en la novela de Isabel Allende con elenco internacional

¿Cuándo se estrena La Casa de los Espíritus? | @Primevido

Prime Video ya tiene fecha para el estreno de ‘La Casa de los Espíritus’, la primera adaptación televisiva en español de la novela de Isabel Allende. La plataforma confirmó que la serie llegará el 29 de abril de 2026 y lo hará como un lanzamiento global, con una producción de ocho episodios que busca llevar a la pantalla una de las obras más conocidas de la literatura latinoamericana.

La nueva versión no solo apuesta por el prestigio del libro, también por un despliegue internacional con identidad hispana. Prime Video presentó el proyecto como una saga familiar de ocho capítulos y destacó que se trata de una adaptación hablada en español, rodada en Chile y encabezada por un equipo creativo de peso, con Isabel Allende y Eva Longoria entre las productoras ejecutivas.

La historia volverá a colocar a la familia Trueba en el centro de una narración marcada por la memoria, el amor, los secretos, la violencia y lo sobrenatural. La serie tuvo además una presentación previa en la Berlinale, donde sus creadores defendieron una mirada más fiel al espíritu femenino y latinoamericano de la novela, a diferencia de la adaptación cinematográfica de 1993.

El reparto también ha levantado expectativa desde el anuncio oficial. Alfonso Herrera encabeza el elenco como Esteban Trueba, mientras Nicole Wallace y Dolores Fonzi interpretan a Clara del Valle en distintas etapas de su vida, en una producción que reúne talento de Chile, México, Argentina, Colombia y España.

¿Cuándo será el estreno de la serie de La Casa de los Espíritus en Prime?

La fecha confirmada para el estreno es el miércoles 29 de abril de 2026. Ese día, Prime Video lanzará los primeros tres episodios en más de 240 países y territorios, por lo que el debut será simultáneo a nivel internacional. En la información oficial consultada, la plataforma sí confirmó el día de salida y el alcance global, pero no detalló una hora específica para México, así que el horario exacto sigue pendiente de confirmación oficial.

El calendario de estreno ya quedó trazado también para el resto de la temporada. Tras el debut del 29 de abril, el 6 de mayo llegarán dos episodios más y el 13 de mayo se liberarán los tres capítulos finales, cerrando así la primera entrega de esta adaptación seriada del clásico de Allende.

La Casa de los Espíritus: ¿De qué trata la famosa novela de Isabel Allende?

‘La Casa de los Espíritus’ es una saga familiar atravesada por el realismo mágico y por las sacudidas políticas y sociales de un país sudamericano. La serie, al igual que la novela, se centra en tres generaciones de mujeres: Clara, Blanca y Alba, mientras alrededor de ellas se desatan tensiones de clase, conflictos familiares y transformaciones históricas que marcan a toda la familia Trueba.

La novela publicada en 1982 recorre buena parte del siglo XX y llega hasta los años setenta, con una historia en la que lo íntimo y lo político avanzan al mismo tiempo. A través de los diarios de Clara del Valle y de la figura dominante de Esteban Trueba, Isabel Allende construyó un relato de amores, pérdidas, represión, memoria y fantasmas, convertido con el paso del tiempo en su obra más emblemática.

La Casa de los Espíritus en Prime: ve aquí el tráiler

El tráiler oficial ya está disponible y adelanta una serie de tono épico, íntimo y sobrenatural. Prime Video resume la propuesta como “una familia, cuatro generaciones, una historia increíble”, con imágenes que anticipan el peso de la casa familiar, los lazos rotos, las heridas del pasado y la presencia constante de lo mágico en la vida de los personajes.

La Casa de los Espíritus de Isabel Allende: este es el reparto completo de la serie de Prime

Entre los nombres confirmados por la información oficial aparecen Alfonso Herrera como Esteban Trueba; Nicole Wallace y Dolores Fonzi como Clara del Valle en distintas etapas; Fernanda Castillo como Férula; Aline Küppenheim como Nívea del Valle; Eduard Fernández como Severo del Valle; Sara Becker y Fernanda Urrejola como Blanca; Rochi Hernández como Alba; Juan Pablo Raba como Tío Marcos; y Pablo Macaya junto a Nicolás Contreras como Pedro Tercero.

A ese bloque se suman otros intérpretes vinculados al proyecto, entre ellos Maribel Verdú, Antonia Zegers, Amparo Noguera, Catalina Saavedra, Nicolás Francella, Emilio Edwards, Pedro Fontaine, Chiara Parravicini y Noelia Coñuenao, dentro de un elenco iberoamericano amplio con el que Prime busca darle una dimensión regional y coral a la historia.

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