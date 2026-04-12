Cuartos de final de la Champions League 2026 en vivo: horarios y dónde ver los partidos de vuelta

Ocho equipos siguen en la lucha, pero solo los cuatro mejores seguirán manteniendo el sueño de avanzar a la final en Budapest el sábado 30 de mayo

¿Qué equipos avanzarán a las semifinales de la Champions League? | Reuters

La Champions League entra en su fase más intensa y decisiva con los partidos de vuelta de los cuartos de final, que se disputarán entre el martes 14 y miércoles 15 de abril. Con horarios estelares y eliminatorias abiertas, la expectativa es máxima en toda Europa, ya que varios gigantes del continente buscan su boleto a semifinales en duelos que prometen emociones, goles y dramatismo hasta el último minuto.

El Atlético de Madrid recibe al Barcelona en una serie marcada por la tensión y el equilibrio de estilos. Los colchoneros llegan con ventaja de dos goles tras una sólida actuación en la ida, pero el conjunto blaugrana buscará imponer su juego ofensivo para remontar. La intensidad, el orden táctico y la contundencia serán claves en un duelo que históricamente ha sido cerrado.

En Anfield, Liverpool intentará una remontada complicada frente al PSG, que llega con ventaja de dos tantos tras imponerse en la ida. Los ingleses confían en el empuje de su afición, mientras que el cuadro parisino apuesta por su poder ofensivo y su capacidad para manejar el ritmo del partido. Se espera un duelo abierto, con espacios y oportunidades en ambas áreas.

El Bayern Munich será local ante el Real Madrid en uno de los enfrentamientos más atractivos de los cuartos de final. Ambos equipos tienen experiencia en este tipo de instancias, por lo que el partido promete ser de alto nivel. La eficacia frente al arco y el manejo de la presión serán determinantes en una eliminatoria que va ganado el conjunto alemán 1-2 y que está completamente abierta.

Por su parte, Arsenal recibirá al Sporting CP en Londres con la intención de hacer valer su localía. El equipo inglés parte como favorito, llegando con un gol de ventaja, pero el conjunto portugués ha demostrado ser competitivo y peligroso en transición. El ritmo del partido y el primer gol podrían definir el rumbo de esta serie.

Cuartos de final de la Champions League 2026: ¿Cuándo son y dónde ver en vivo los partidos de vuelta? TV y streaming

Los partidos de vuelta de los cuartos de final se jugarán en dos días, con cobertura en distintas plataformas de televisión, streaming y en el minuto a minuto de Claro Sports. Cada duelo tendrá impacto directo en la definición de los semifinalistas, por lo que la atención estará centrada en estos encuentros.

Martes 14 de abril Atlético de Madrid vs Barcelona | 13:00 horas | HBO Max Liverpool vs PSG | 13:00 horas | TNT Sports y HBO Max

Miércoles 15 de abril Bayern Múnich vs Real Madrid | 13:00 horas | FOX One Arsenal vs Sporting CP | 13:00 horas | FOX One



¿Quiénes son los favoritos de los cuartos de final en la Champions League, según la IA?

El análisis de rendimiento, contexto y resultados recientes permite proyectar a los posibles semifinalistas. Aunque las series se mantienen abiertas, hay equipos que llegan con ventaja por su momento futbolístico y lo mostrado en la ida.

Atlético de Madrid parte como ligero favorito para avanzar ante el Barcelona, gracias a la ventaja obtenida y su solidez defensiva. Se espera un partido cerrado, donde los colchoneros puedan sostener el resultado con un empate o incluso un triunfo ajustado que deje el global en un 2-1 a su favor.

gracias a la ventaja obtenida y su solidez defensiva. Se espera un partido cerrado, donde los colchoneros puedan sostener el resultado con un empate o incluso un triunfo ajustado que deje el PSG llega con ventaja y mejores sensaciones para eliminar al Liverpool , respaldado por su contundencia ofensiva. A pesar del empuje de Anfield, el conjunto parisino tiene argumentos para resistir y cerrar la serie con un marcador favorable, incluso con un 2-1 en la vuelta o un empate que le asegure el pase.

, respaldado por su contundencia ofensiva. A pesar del empuje de Anfield, el conjunto parisino tiene argumentos para resistir y cerrar la serie con un marcador favorable, Real Madrid aparece como favorito ante Bayern Munich por su experiencia en este tipo de eliminatorias. Aunque el duelo luce parejo, se proyecta una victoria en la vuelta, alrededor de un 2-0, que permitiría a los merengues avanzar gracias a su manejo de escenarios de alta presión.

por su experiencia en este tipo de eliminatorias. Aunque el duelo luce parejo, se proyecta una victoria en la vuelta, gracias a su manejo de escenarios de alta presión. Arsenal es el candidato más sólido para avanzar frente al Sporting CP, especialmente por su fortaleza como local. El equipo inglés podría imponer condiciones en el Emirates Stadium y cerrar la eliminatoria con un triunfo claro, cercano a un 2-0 que le otorgue el pase a semifinales.

Criterios de desempate en la Champions League 2026 ¿Cuenta el gol de visitante?

En la Champions League actual ya no existe el criterio del gol de visitante como factor de desempate. Si el marcador global termina igualado tras los 90 minutos del partido de vuelta, se disputarán tiempos extra y, de ser necesario, una tanda de penales. Este cambio ha modificado la forma en que los equipos plantean las eliminatorias, ya que ahora el peso de jugar como visitante es distinto y todos los goles tienen el mismo valor sin importar la sede.

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