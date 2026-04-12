Gianluigi Buffon: el estandarte que llevó a Italia a la cima del mundo

Con la selección de Italia fue mucho más que un portero. Fue capitán, símbolo y corazón de una generación

Hubo porteros que atajaban disparos y luego apareció uno que parecía detener el tiempo. A los 17 años, en 1995, un joven debutó con el arco del Parma. No era un arquero cualquiera. Sus reflejos parecían adelantarse al futuro y su serenidad en el área recordaba a esos viejos guardianes de murallas que sabían exactamente cuándo resistir… y cuándo volar. Su nombre era Gianluigi Buffon.

Curiosamente, su historia no empezó bajo los tres palos. En sus primeros pasos dentro del fútbol jugaba como mediocampista, corriendo detrás del balón como cualquier otro niño italiano enamorado del juego. Pero el destino tenía preparado otro papel: el de guardián eterno del arco.

Con el paso de los años, Buffon se convirtió en una figura gigantesca del fútbol mundial. La mayor parte de su carrera la vivió defendiendo los colores de la Juventus, donde durante dos décadas construyó una leyenda que pocos porteros han logrado igualar. Con la Vecchia Signora conquistó diez títulos de liga, una Serie B, varias Copas y Supercopas de Italia, además de convertirse en el rostro del liderazgo dentro del vestidor.

Pero su legado no se quedó en Turín. También defendió el arco del Paris Saint-Germain, demostrando que incluso con los años encima su presencia seguía imponiendo respeto en cualquier estadio de Europa.

Con la selección de Italia fue mucho más que un portero. Fue capitán, símbolo y corazón de una generación. Disputó cinco Copas del Mundo y cuatro Eurocopas, pero su momento más brillante llegó en Alemania 2006, cuando Italia levantó la Copa del Mundo con Buffon como uno de los grandes héroes del torneo.

Sin embargo, incluso las leyendas tienen sueños que se escapan entre los dedos. Buffon estuvo tres veces a las puertas de la Champions League. Primero cayó en 2003 ante el AC Milan en una final decidida por penales. Años después, el destino volvió a negarle la gloria frente al FC Barcelona en 2015 y más tarde contra el Real Madrid en 2017.

Buffon fue estandarte del arco italiano | Claro Sports

La Orejona nunca llegó a sus manos. Pero eso nunca disminuyó su grandeza. Porque Buffon era algo más que títulos. Era carácter, liderazgo y una presencia que convertía el área en territorio sagrado.

Su apodo de “Superman” nació en 1997, cuando detuvo un penal al fenómeno brasileño Ronaldo Nazário. La celebración fue tan inesperada como simbólica: levantó su camiseta y mostró una playera del famoso superhéroe. Desde entonces, el apodo lo acompañó como una metáfora perfecta.

Y es que Buffon parecía tener algo de eso, reflejos imposibles, saltos que desafiaban la lógica y una calma que transmitía seguridad a todo el equipo. En 2021, después de 28 temporadas como profesional, regresó al lugar donde todo comenzó: el Parma. Como si la historia necesitara cerrarse en el mismo punto donde empezó a escribirse. Porque algunas carreras son largas, otras son exitosas, pero la de Gianluigi Buffon fue algo distinto: una guardia eterna frente al arco del fútbol.

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

Su nombre quedará grabado para siempre entre los grandes arqueros de la Copa del Mundo, como un líder que llevó a Italia a la cima del mundo. Es por ello que Buffon entra en la lista de los mejores 100 jugadores del Mundial, colocado en el puesto 60 del conteo de Claro Sports.

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