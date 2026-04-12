Rating Colombia del 11 de abril de 2026, según CNC: Caracol TV se adueña del podio

En Claro Sports te contamos cuáles son los programas más vistos por los colombianos, este último fin de semana de abril.

Noticias Caracol domina el rating / Caracol TV.

Un nuevo sábado y los colombianos prefirieron el Canal Caracol para pasar un rato agradable y para informarse en la noche. El noticiero de dicho canal fue el programa más visto del pasado 11 de abril, sin embargo, La Casa de los Famosos se ha mantenido en el top 5 del rating y espera subir algunos puestos este domingo.

Rating en Colombia del 11 de abril de 2026, según CNC

Noticias Caracol PRM | 7,92% Sábados Felices – Caracol TV | 5,34% Noticias Caracol MD | 5,34% La Casa de los Famosos – RCN | 4,57% Se Dice de mi – Caracol TV | 4,04% Sábados Felices Partes 2 | 4,03% Noticias RCN PRM | 3,43% La Red – Caracol TV | 3,37% Noticias Caracol LT | 2,27% Noticias RCN MD | 2,17%

Parrilla futbolera de este domingo, 12 de abril del 2026:

2:00 p.m. | Millonarios vs Santa Fe | Liga BetPlay Dimayor.

4:10 p.m. | Cali vs Llaneros | Liga BetPlay Dimayor.

6:20 p.m. | Bucaramanga vs Boyacá Chicó.

8:30 p.m. | Inter de Bogotá vs Alianza.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Normalmente, el Centro Nacional de Consultorías define el rating a través de porcentajes. En efecto se toman los datos de millones de decodificadores en territorio colombiano. Si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos días

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