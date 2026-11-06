La Granja VIP 2026, viernes de La Traición: ¿Cómo funciona, qué beneficios tiene y quiénes podrían salir nominados hoy?

La Bebeshita tiene el poder de cambiar la placa de nominados este viernes 6 de noviembre; Kevyn ‘Bicolor’ podría ser víctima de La Traición en La Granja VIP 2026

La Bebeshita será fundamental este viernes | @lagranjavipmx

La Granja VIP 2026 llega este viernes 6 de noviembre a una nueva jornada de La Traición, la dinámica que permite modificar la lista de nominados antes de la eliminación del domingo. La novena semana del reality de TV Azteca ha estado marcada por enfrentamientos, decisiones entre los equipos y el uso de poderes que cambiaron la situación de los participantes.

Daniela Alexis, conocida como ‘La Bebeshita’, será la protagonista de la gala de este viernes, después de ganar el Juego de Salvación del jueves 5 de noviembre. La influencer consiguió abandonar la placa de eliminación tras superar a Julio Camejo e Ivonne Montero, resultado que también le otorgó el poder de rescatar a otro concursante y nominar a uno de sus compañeros.

La decisión llegará después de los conflictos entre Bebeshita, Kevyn ‘Bicolor’ Contreras y Natalia Alcocer, quienes protagonizaron algunas de las discusiones de esta semana. Con cuatro participantes todavía nominados y un lugar que podría cambiar de dueño, la gala del viernes definirá el panorama rumbo a la eliminación del domingo 8 de noviembre.

¿Qué es y cómo funciona La Traición en La Granja VIP 2026?

La Traición es una dinámica que se realiza los viernes y concede al ganador del Juego de Salvación dos beneficios: asegurar su permanencia durante la semana y retirar a otro compañero de la placa de nominados. Sin embargo, el participante que ejerce este poder debe elegir a un habitante que se encuentre fuera de peligro para ocupar el lugar de la persona rescatada. El intercambio modifica la lista de concursantes que dependen de los votos del público para continuar en el programa.

La dinámica también puede presentar cambios por los poderes especiales y las decisiones de los canarios de la suerte, como ocurrió en semanas anteriores con la Traición en Cadena. El Capataz conserva su inmunidad y no puede ser nominado, mientras que los participantes con restricciones especiales deben cumplir las condiciones de su sanción. La Traición no implica una eliminación inmediata, pues el concursante que abandone el reality se conocerá durante la gala dominical.

La Granja VIP 2026: ¿Quién podría ser traicionado hoy 6 de noviembre y quién salvado?

¡SPOILERS! La Bebeshita tiene en sus manos la decisión del viernes 6 de noviembre y podría colocar a Kevyn ‘Bicolor’ Contreras en la placa de nominados. Aunque no existe una confirmación sobre su elección, el nombre del comediante aparece como una posibilidad después de que utilizó el poder del Huevo Dorado para salvar a Fernando Lozada en lugar de proteger a Daniela. La influencer le reclamó la decisión y cuestionó su lealtad. Niurka Marcos, Manelyk González, Fernando Lozada y Kunno también son posibles candidatos a recibir La Traición, mientras que Rafael Mercadante queda descartado porque es el Capataz de la semana nueve.

En cuanto a la salvación, Ivonne Montero, Julio Camejo y Natalia Alcocer son los tres participantes que podrían recibir el beneficio, mientras Mario ‘Mono’ Osuna tiene asegurada su presencia en la placa hasta el domingo por una restricción del juego. Una decisión a favor de Ivonne o Julio podría responder a una estrategia para modificar las posibilidades de eliminación, mientras que Natalia parece una opción menos probable por sus enfrentamientos recientes con Bebeshita. Por ahora, ninguno de estos escenarios está confirmado y la producción anunciará el resultado durante la gala. La placa previa a La Traición está integrada por Natalia Alcocer, Ivonne Montero, Julio Camejo y Mono Osuna.

La Granja VIP 2026: ¿Dónde ver en vivo el 24/7, las galas y las nominaciones? TV y streaming

La Granja VIP 2026 se transmite por Azteca UNO, de lunes a viernes a partir de las 20:30 horas, tiempo del centro de México. La gala de La Traición de este viernes 6 de noviembre comenzará a esa hora, con un programa previo desde las 19:55 horas. Los espectadores también pueden seguir las nominaciones, la Salvación y las demás dinámicas a través del sitio oficial de TV Azteca y la aplicación TV Azteca En Vivo, sin costo.

Para quienes buscan seguir la convivencia fuera de las galas, el reality cuenta con una transmisión las 24 horas del día, los siete días de la semana, disponible a través de Disney+ con suscripción y mediante los accesos habilitados por TV Azteca en su página y aplicación. La próxima Gala de Eliminación será el domingo 8 de noviembre a las 20:00 horas, cuando el público conocerá al participante que abandonará la competencia después de la votación.