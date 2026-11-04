Exatlón México 2026: ¿Quién gana la batalla por la Supervivencia hoy 4 de noviembre? Azules o Rojos

Rojos y Azules se enfrentan por la Supervivencia en la Semana 11 de cara al domingo de eliminación

Exatlón México hoy 4 de noviembre en vivo | Claro Sports

Exatlón México 2026 continúa este miércoles 4 de noviembre con un enfrentamiento entre Rojos y Azules por la Supervivencia, una competencia que puede definir el rumbo de la eliminación de esta semana. Ambos equipos buscarán imponerse en los circuitos para reducir el riesgo de perder a uno de sus integrantes.

La jornada llega después de que el equipo Azul conquistara el Duelo de los Enigmas. Ahora, los participantes deberán concentrarse en una prueba que tendrá consecuencias para la permanencia de sus compañeros en el programa.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy 4 de noviembre y dónde ver en vivo?

Exatlón México comenzará este miércoles 4 de noviembre a las 18:30 horas, tiempo del centro de México. La transmisión estará disponible a través de Azteca UNO y en la plataforma de streaming Disney+. El programa se emite de lunes a viernes a las 18:30 horas, mientras que los domingos comienza a las 18:00 horas.

¿Quién gana la serie por la Supervivencia de Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

Por el momento, no se conoce qué equipo ganará la competencia por la Supervivencia de este miércoles 4 de noviembre. El resultado se definirá durante la emisión, cuando Rojos y Azules se enfrenten en los circuitos. Aunque algunos adelantos en sitios especializados, aseguran que será el equipo Azul.

¿Qué es el duelo de Supervivencia y qué beneficios obtienen los ganadores?

El Duelo de Supervivencia es una competencia en la que ambos equipos buscan proteger a sus integrantes de la eliminación. Los atletas deben superar circuitos que combinan obstáculos físicos y pruebas de precisión para sumar puntos.

El equipo ganador obtiene una ventaja en la lucha por la permanencia, ya que reduce la exposición de sus participantes al proceso de eliminación. En cambio, la derrota puede comprometer la continuidad de los integrantes del conjunto perdedor, según las reglas de la semana.

¿Quién ganó el Duelo de los Enigmas?

El equipo Azul ganó el Duelo de los Enigmas del martes 3 de noviembre, correspondiente a la segunda jornada de actividades de la Semana 11 de Exatlón México 2026. Los participantes azules superaron a los Rojos en los circuitos, donde debieron combinar velocidad, resistencia y precisión para conseguir los puntos que les permitieron quedarse con la victoria.

Con ese resultado, los Azules llegan al enfrentamiento por la Supervivencia después de imponerse en la competencia anterior, aunque deberán volver a disputar los circuitos para asegurar su permanencia en el programa.