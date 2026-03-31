Día Mundial del taco 2026: por qué se celebra el 31 de marzo y más curiosidades del este emblemático platillo mexicano

El taco celebra su día con historia, récords y millones de consumidores en México y el mundo

El Día Mundial del Taco se celebra cada 31 de marzo. Imagen generada por Chatgtp

El Día Mundial del Taco se celebra cada 31 de marzo y se ha convertido en una de las fechas más sabrosas del calendario en México. Este 2026 no es la excepción, ya que miles de taquerías, restaurantes y amantes de la comida callejera se preparan para rendir homenaje a uno de los platillos más representativos de la cultura mexicana.

Más allá de su sabor, el taco representa identidad, tradición y una forma de vida. Desde los clásicos tacos al pastor hasta los de carnitas, su versatilidad ha permitido que este alimento trascienda fronteras y conquiste paladares en todo el mundo, consolidándose como un símbolo gastronómico global.

Día Mundial del taco: origen y significado de esta deliciosa celebración

El origen del taco se remonta a la época prehispánica, cuando las civilizaciones mesoamericanas ya utilizaban el maíz como base de su alimentación. Las tortillas funcionaban como utensilio para sostener distintos alimentos, lo que dio paso a una de las formas más antiguas de consumir comida en México. Con la llegada de los españoles, esta tradición evolucionó al incorporar nuevos ingredientes como la carne de cerdo y res, enriqueciendo aún más la variedad de tacos.

En cuanto al término “taco”, una de las teorías más populares señala que proviene de los mineros en México durante el siglo XVIII, quienes usaban la palabra para describir pequeñas cargas de pólvora envueltas en papel. Con el tiempo, el concepto se asoció con la forma del platillo. A lo largo de los años, el taco se convirtió en un alimento fundamental en la vida cotidiana de los mexicanos, presente en todos los niveles sociales y en una gran diversidad de estilos.

Contrario a lo que se cree, el Día del Taco no es una celebración antigua en México, ya que comenzó a celebrarse en 2007 tras una campaña impulsada como parte de una campaña publicitaria en México, con el objetivo de reconocer la importancia cultural de este platillo. Desde entonces, el 31 de marzo se consolidó como una fecha especial para rendir homenaje a la creatividad, historia y diversidad gastronómica del país, así como para destacar el impacto global del taco como uno de los alimentos más representativos de México.

Con el paso del tiempo, la fecha fue adoptada por la sociedad y el sector restaurantero, convirtiéndose en una tradición anual donde se celebran promociones, festivales y eventos especiales.

Desde el primer taquero hasta el taco a Porfirio Díaz: datos curiosos del Día Mundial del taco

El taco está lleno de historia y curiosidades que reflejan su evolución a lo largo de los años. El taco no solo es un platillo, también es historia viva de México. Se dice que una de las primeras “taquizas” documentadas ocurrió tras la llegada de los españoles, cuando Hernán Cortés organizó un banquete con carne de cerdo acompañada de tortillas, marcando un momento clave en la evolución gastronómica del país. Con el paso del tiempo, el taco se volvió parte esencial de la vida cotidiana, al grado de que figuras históricas como Porfirio Díaz eran aficionados a este alimento.

La tortilla, base del taco, es uno de los alimentos más importantes de México y proviene del maíz, del cual se producen más de 24 millones de toneladas al año en el país. Este ingrediente ha sido fundamental desde la época prehispánica, donde ya se utilizaba para envolver distintos guisados. Incluso el origen de la palabra “taco” podría tiene raíces en lenguas indígenas como el náhuatl, con términos como tlahco o tacuali, que hacen referencia a algo colocado en medio, tal como ocurre con el relleno dentro de la tortilla.

A lo largo de la historia, el taco ha pasado de ser considerado un alimento de clases populares a convertirse en un símbolo nacional. Taquerías históricas como “Tacos Beatriz”, fundada en 1907, fueron punto de encuentro de figuras como Porfirio Díaz y Emiliano Zapata, quien incluso alimentaba a su caballo con tacos. Con el tiempo, este platillo ganó reconocimiento cultural, al grado de que en 1979 la artista Maris Bustamante, registró legalmente al taco como suyo y reclamó la patente, buscando defenderlo como un ícono mexicano frente a influencias extranjeras, consolidando su lugar como uno de los emblemas gastronómicos más importantes del país.

Entre sus curiosidades, destaca que los tacos de canasta tienen origen en San Vicente Xiloxochitla, Tlaxcala, y eran conocidos como “tacos mineros” en otras regiones. Además, el taco ha evolucionado hasta extremos sorprendentes, como el más caro del mundo, creado en Los Cabos, alcanzando precios de hasta 25 mil dólares. Creado por el chef Juan Licerio Alcalá, este platillo de lujo combina ingredientes exclusivos como carne Kobe, langosta, caviar Almas Beluga, trufa negra y blanca, y queso brie, todo sobre una tortilla con láminas de oro de 24 quilates.

Los tacos han llegado incluso al espacio. Desde 1985, la NASA optó por utilizar tortillas en lugar de pan en sus misiones, ya que no generan migajas que puedan afectar los equipos en gravedad cero. Esto ha permitido que astronautas preparen versiones de tacos espaciales con ingredientes deshidratados, demostrando la practicidad de este alimento. Además, el taco ha sido protagonista de récords curiosos, como el del estadounidense Joey Chestnut, quien en 2017 logró comer 126 tacos en solo ocho minutos durante una competencia.

También existen marcas impresionantes como el taco más grande del mundo, preparado en Querétaro en 2019, con una longitud de 102 metros y más de 1,500 kilos de carnitas.Cuatro años antes, Guadalajara rompió el Récord Guinness del taco más largo del mundo en febrero de 2015, alcanzando una longitud de 2,757.60 metros.

Por otro lado, uno de los estilos más populares, el taco al pastor, tiene raíces internacionales, ya que proviene de la adaptación mexicana del shawarma libanés. Con el tiempo, esta receta evolucionó hasta convertirse en uno de los platillos más emblemáticos del país.

Además, la enorme variedad de tacos en el país ha permitido clasificarlos de distintas formas, ya sea por el tipo de carne —como res, cerdo, pollo, borrego o pescado— o por su preparación, que incluye opciones como tacos dorados, de canasta, de guisado o los tradicionales “taquitos”. Esta diversidad refleja la riqueza gastronómica de México y la capacidad del taco para adaptarse a distintos sabores y estilos.

En México, el taco no solo es un símbolo cultural, también es un motor económico. De acuerdo con datos del INEGI, existen cerca de 46,890 taquerías registradas oficialmente, aunque la cifra supera los 120,000 negocios al incluir puestos ambulantes y semifijos. La mayoría son micronegocios familiares, lo que refleja su importancia en la economía local. La Ciudad de México destaca con más de 10,900 taquerías, y se estima que el 95% de sus habitantes tiene una cerca de su hogar o trabajo. Además, el consumo es constante: alrededor de la mitad de los mexicanos come tacos al menos una vez por semana.

En la actualidad, el taco vive una nueva era impulsada por la tecnología y el consumo urbano. Durante 2025 y 2026, los pedidos en plataformas digitales crecieron de forma importante, especialmente en la madrugada, donde se registraron más de 170 mil órdenes entre la 1:00 y 3:00 de la mañana. Hoy, representa cerca del 10% de las órdenes en apps de delivery, mientras que la Ciudad de México se mantiene como la capital taquera, con millones de pedidos al año y miles de establecimientos.

A nivel internacional, Noruega sorprende al colocarse como el segundo mayor consumidor per cápita, gracias a su tradición del “Taco Fredag”, donde cada viernes millones de personas preparan este platillo como parte de su rutina familiar. Estados Unidos también destaca con alrededor de 4,500 millones de tacos consumidos al año, mientras que otros países europeos han adoptado esta comida como parte de su cultura, reflejando el alcance global de uno de los platillos más representativos de México.

De cara al Mundial 2026, el taco también se perfila como uno de los grandes protagonistas culturales, ya que el turismo internacional podría impulsar aún más su reconocimiento global. Así, este platillo sigue reinventándose sin perder su esencia, consolidándose como uno de los mayores símbolos de México.

Actualmente, el taco no solo es parte de la vida cotidiana, sino también un referente internacional. Su presencia en distintos países y su adaptación a nuevas tendencias lo mantienen vigente, celebrándose cada 31 de marzo como uno de los mayores orgullos culinarios de México.

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