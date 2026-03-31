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Austria vs Corea del Sur en vivo: ¿Quién gana el partido amistoso hoy 31 de marzo de 2026?

Publicado por Alan Osornio

El Ernst Happel de Viena será el escenario del juego entre ambas selecciones. Sigue las estadísticas, goles y resultado al momento

Fútbol en vivo: Austria vs Corea del Sur
Austria vs Corea del Sur, en vivo el amistoso previo al Mundial 2026 | Claro Sports

Austria y Corea del Sur protagonizan un partido amistoso hoy martes 31 de marzo de 2026. La selección austriaca pone a prueba su nivel en casa luego de la goleada de 5-1 sobre Ghana, mientras que el combinado coreano quiere quitarse la espina de la derrota de 0-4 sufrida frente a Costa de Marfil. No te pierdas todas las emociones de este juego, en el minuto a minuto de Claro Sports.

¿A qué hora juega Austria vs Corea del Sur hoy 31 de marzo de 2026?

Austria y Corea del Sur jugarán su amistoso hoy martes 31 de marzo de 2026 en punto de las 12:45 horas (tiempo del centro de México). La sede será el Ernst Happel de Viena, recinto inaugurado en 1931 y cuya capacidad es de 50 mil espectadores.

¿Quién transmite en vivo el Austria vs Corea del Sur y dónde ver por TV y online?

El partido entre Austria y Corea del Sur no cuenta con transmisión en vivo para México. En Claro Sports tendremos todos los detalles del compromiso en nuestro tradicional minuto a minuto: resumen y resultado al momento.

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