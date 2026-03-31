Austria vs Corea del Sur en vivo: ¿Quién gana el partido amistoso hoy 31 de marzo de 2026?

El Ernst Happel de Viena será el escenario del juego entre ambas selecciones. Sigue las estadísticas, goles y resultado al momento

Austria vs Corea del Sur, en vivo el amistoso previo al Mundial 2026 | Claro Sports

Austria y Corea del Sur protagonizan un partido amistoso hoy martes 31 de marzo de 2026. La selección austriaca pone a prueba su nivel en casa luego de la goleada de 5-1 sobre Ghana, mientras que el combinado coreano quiere quitarse la espina de la derrota de 0-4 sufrida frente a Costa de Marfil. No te pierdas todas las emociones de este juego, en el minuto a minuto de Claro Sports.

¿A qué hora juega Austria vs Corea del Sur hoy 31 de marzo de 2026?

Austria y Corea del Sur jugarán su amistoso hoy martes 31 de marzo de 2026 en punto de las 12:45 horas (tiempo del centro de México). La sede será el Ernst Happel de Viena, recinto inaugurado en 1931 y cuya capacidad es de 50 mil espectadores.

¿Quién transmite en vivo el Austria vs Corea del Sur y dónde ver por TV y online?

El partido entre Austria y Corea del Sur no cuenta con transmisión en vivo para México. En Claro Sports tendremos todos los detalles del compromiso en nuestro tradicional minuto a minuto: resumen y resultado al momento.

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