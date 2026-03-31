Ziraat Ankara domina la serie y sella su pase a semifinales sin complicaciones

El equipo turco se convierte en el primer invitado al Final Four en Turín, Italia

Ziraat Bankkart Ankara volvió a imponer condiciones en los cuartos de final de la CEV Champions League de voleibol 2026 y, al igual que en el duelo de ida, superó con autoridad 3-0 al Asseco Resovia Rzeszów. El conjunto turco dominó el encuentro de principio a fin en casa, mostrando solidez en cada set para sellar su pase sin ceder un solo parcial en la eliminatoria.

Los locales marcaron el ritmo desde el inicio con un 25-22 en el primer set, donde aprovecharon su efectividad en ataque en los momentos clave. En el segundo parcial ampliaron la ventaja con un 25-19, apoyados en su consistencia en recepción y bloqueo. Finalmente, cerraron la serie con un 25-21 en el tercer set, confirmando una actuación contundente que dejó sin respuesta al conjunto polaco y reafirmó su candidatura en el torneo.

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