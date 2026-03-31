Debut internacional y cuentas en Liga BetPlay: el apretado abril de Santa Fe, América y Millonarios

El ‘Cardenal’ tendrá competición en Copa Libertadores, mientras tanto los ‘Diablos Rojos’ y ‘Embajadores’ jugarán Sudamericana.

Santa Fe, América y Millonarios, en torneo internacional / Vizzor Image.

Independiente Santa Fe representará a Colombia en la Copa Libertadores, mientras tanto Millonarios y América de Cali harán lo mismo pero en la Copa Sudamericana. En la antesala del inicio de abril, en Claro Sports repasamos el calendario de estos 3 equipos, ya que comienza la doble competición para ellos, desconociendo totalmente a cuál le darán prioridad.

Independiente Santa Fe

01.04.2026 – 06:30 p.m.| Independiente Santa Fe vs Llaneros | Fecha 15 Liga BetPlay 2026-I.

04.04.2026 – 07:30 p.m. | Deportes Tolima vs Independiente Santa Fe | Fecha 10 Liga BetPlay 2026-I.

09.04.2026 – 09:00 p.m. | Independiente Santa Fe vs Peñarol | Fecha 1 Copa Libertadores.

12.04.2026 – 02:00 p.m. | Millonarios vs Independiente Santa Fe | Fecha 16 Liga BetPlay 2026-I.

15.04.2026 – 07:30 p.m. | Corinthians vs Independiente Santa Fe | Fecha 2 Copa Libertadores.

19.04.2026 – 02:00 p.m. | Independiente Santa Fe vs Cúcuta Deportivo | Fecha 17 Liga BetPlay 2026-I.

23.04.2026 – 06:00 p.m. | Deportivo Pasto vs Independiente Santa Fe | Fecha 18 Liga BetPlay 2026-I.

29.04.2026 – 05:00 p.m. | Platense vs Independiente Santa Fe | Fecha 3 Copa Libertadores.

Los dirigidos por Pablo Repetto, parcialmente son 12 de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay. Vienen de vencer a Bucaramanga de visita, este miércoles reciben a Llaneros y tiene juego adeudado con Deportes Tolima en Ibagué. En la Copa Libertadores jugará inicialmente con los 2 más fuertes del grupo: Peñarol de local y Corinthians de visita.

América de Cali

02.04.2026 – 04:10 p.m. | América de Cali vs Atlético Bucaramanga | Fecha 15 Liga BetPlay 2026-I.

05.04.2026 – 05:00 p.m. | Cúcuta Deportivo vs América de Cali | Fecha 16 Liga BetPlay 2026-I.

09.04.2026 – 07:30 p.m. | Macará vs América de Cali | Fecha 1 Copa Sudamericana.

15.04.2026 – 09:00 p.m. | América de Cali vs Alianza Atlético | Fecha 2 Copa Sudamericana.

19.04.2026 – 04:10 p.m. | América de Cali vs Millonarios | Fecha 17 Liga BetPlay 2026-I.

22.04.2026 – 08:30 p.m. | Fortaleza vs América de Cali | Fecha 5 Liga BetPlay 2026-I.

25.04.2026 – 06:10 p.m. | Deportivo Cali vs América de Cali | Fecha 18 Liga BetPlay 2026-I.

30.04.2026 – 07:00 p.m. | Tigre vs América de Cali | Fecha 3 Copa Sudamericana.

Los dirigidos por David González se dejaron remontar este lunes en pcoos minutos ante Independiente Medellín a domicilio, no pudo rescatar ni 1 solo punto. También presenta juego adeudado ante Fortaleza en El Campín. En cuando a la Copa Sudamericana tendrá una dura visita ante Macará en Ecuador y luego será local contra Alianza Atlético de Perú.

Millonarios

02.04.2026 – 06:20 p.m. | Jaguares vs Millonarios | Fecha 15 Liga BetPlay 2026-I.

07.04.2026 – 07:00 p.m. | O’Higgins vs Millonarios | Fecha 1 Copa Sudamericana.

12.04.2026 – 02:00 p.m. | Millonarios vs Independiente Santa Fe | Fecha 16 Liga BetPlay 2026-I.

15.04.2026 – 09:00 p.m. | Millonarios vs Boston River | Fecha 2 Copa Sudamericana.

19.04.2026 – 04:10 p.m. | América de Cali vs Millonarios | Fecha 17 Liga BetPlay 2026-I.

23.04.2026 – 08:00 p.m. | Millonarios vs Deportes Tolima | Fecha 18 Liga BetPlay 2026-I.

28.04.2026 – 07:30 p.m. | Millonarios vs Sao Paulo | Fecha 3 Copa Sudamericana.

A comparación de los 2 equipos antes mencionados, el equipo de Fabián Bustos tiene un partido menos, sin embargo nada fácil para lograr ambos objetivos. Después de ceder puntos de local ante Fortaleza este lunes, Millonarios quedó sexto en la tabla y peligra su lugar en los 8 de llegar a resbalar ante Jaguares en Montería. En Copa Sudamericana también tiene retos desafiantes contra O’Higgins y Sao Paulo.

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