¿Cuándo es el Festival del Mollete 2026, dónde y cuántos tipos existen para probar?

El Festival del Mollete 2026 se realiza del 1 de mayo al 30 de junio con 10 versiones disponibles en restaurantes Sanborns

Fechas y menú del Festival de Molletes 2026 | Sanborns

El Festival del Mollete 2026 ya se encuentra disponible en Sanborns como parte de su menú temporal. La oferta está centrada en distintas versiones del mollete, que combinan preparaciones tradicionales con otras opciones que incorporan proteína o modifican el formato hacia presentaciones más completas, como las llamadas molletzzas.

Durante este periodo, el festival permite acceder a una carta específica enfocada en este platillo, con opciones para toda la familia. La estructura se mantiene simple: elegir la versión del mollete y el paquete correspondiente según el horario.

¿Cuándo y dónde se realiza el Festival del Mollete 2026?

El Festival del Mollete 2026 se realiza del 1 de mayo al 30 de junio de 2026. Está disponible en todas las sucursales de Sanborns que cuentan con restaurante en México. La disponibilidad es continua durante todo el periodo, por lo que el menú del festival puede solicitarse cualquier día dentro de esas fechas, en el horario habitual de cada restaurante.

¿Cuántos tipos de molletes encuentras en el festival 2026?

El festival incluye una selección de 10 versiones que amplían el formato tradicional del mollete. A las preparaciones clásicas se suman opciones con distintos tipos de proteína y versiones que modifican la presentación hacia algo más cercano a una pizza abierta. Todas las opciones incluyen cuatro piezas. Las opciones disponibles son:

Molletes con cochinita pibil (con cebolla morada en escabeche)

Molletes con tocino

Molletes Sanborns (con salsa mexicana)

Molletes con milanesa de cerdo empanizada (con salsa mexicana)

Tecolotes con chilaquiles verdes o rojos

Molletzza de pepperoni

Molletzza hawaiana

Molletzza mexicana

Molletzza campechana

Molletzza de pollo al pibil

Festival de molletes 2026 | Sanborns

¿En qué horarios se pueden degustar molletes y molletzzas?

El festival está disponible durante todo el día, del 1 de mayo al 30 de junio, con paquetes que cambian según el horario. De 7:00 a 13:00 horas se ofrece como desayuno, con jugo o fruta y café o té incluidos.

De 13:00 a 18:00 horas se presenta como comida, con sopa del día, una porción de postre del mes, refresco o agua del día y café o té. A partir de las 18:00 horas y hasta el cierre, el paquete de cena incluye un refresco, café o té, además de una cerveza o cerveza premium de 355 mililitros.

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