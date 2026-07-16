La Casa del Dragón 3, capítulo 5: ¿Qué día se estrena y a qué hora sale el nuevo episodio de la serie de HBO?

El capítulo 5 de la tercera temporada de La Casa del Dragón se estrenará el próximo domingo 19 de julio de 2026, marcando una fase de mayor confrontación militar entre los bandos de Rhaenyra y Aemond.

La Casa del dragón: fecha y hora de estreno del capítulo 5 de la temporada 3 | HBO

La tercera temporada de La Casa del Dragón entra en su segunda mitad con un episodio que promete acelerar la guerra entre los distintos bandos de la Casa Targaryen. Después de un cuarto capítulo concentrado en alianzas, movimientos políticos y la reorganización de las fuerzas en Poniente, la atención se dirige ahora hacia el enfrentamiento entre Rhaenyra y Aemond.

El capítulo 5 continuará con las consecuencias de la Danza de los Dragones, mientras los Verdes y los Negros preparan sus siguientes movimientos. El avance anticipa que Rhaenyra está cerca de perder la paciencia, mientras Aemond aumenta la presión militar y política sobre quienes respaldan el reclamo de su rival al Trono de Hierro.

La Casa del Dragón, temporada 3: ¿Cuándo sale el capítulo 5 y hora exacta de su estreno?

El capítulo 5 de La Casa del Dragón, temporada 3, se estrenará el domingo 19 de julio de 2026. En México estará disponible a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro del país, mediante la señal de HBO y la plataforma Max.

En Estados Unidos, el lanzamiento está programado para las 21:00 horas del Este y las 18:00 horas del Pacífico. La serie conserva su modelo semanal, por lo que cada domingo se libera un nuevo episodio hasta completar los ocho capítulos de esta entrega.

El avance del episodio coloca a Aemond Targaryen en una posición cada vez más agresiva frente al gobierno de Rhaenyra. La reina, por su parte, advierte que su margen de paciencia está por agotarse, lo que anticipa nuevas decisiones militares y un aumento de la confrontación entre ambos bandos.

¿De qué trata la serie La Casa del Dragón, temporada 3?

La Casa del Dragón es una precuela de Game of Thrones basada en Fuego y sangre, libro de George R.R. Martin que relata parte de la historia de la dinastía Targaryen. La trama ocurre cerca de 200 años antes de los acontecimientos de la serie original y tiene como eje la lucha por la sucesión del Trono de Hierro.

La tercera temporada desarrolla de lleno la Danza de los Dragones, una guerra civil que divide a la familia Targaryen y enfrenta a los partidarios de Rhaenyra con quienes reconocen a Aegon II. Los dragones, los ejércitos y las alianzas políticas dejan de ser amenazas para convertirse en instrumentos directos de una guerra que alcanza a distintos territorios de Poniente.

Rhaenyra cuenta con una posición militar más sólida, pero su bando enfrenta desacuerdos internos y decisiones que pueden modificar el equilibrio del conflicto. Del otro lado, Aemond gana protagonismo como figura de mando, mientras Daeron, Ormund Hightower, Alicent y Helaena adquieren mayor peso dentro de las estrategias de los Verdes.

El capítulo anterior funcionó como una transición después de las grandes secuencias bélicas de la temporada. La historia profundizó en el avance de Ormund Hightower, la situación de Rhaena y Daemon, así como en nuevas dudas alrededor de la línea sucesoria. El quinto episodio deberá recoger esos movimientos y trasladarlos nuevamente al terreno de la confrontación directa.

La Casa del Dragón 3: calendario del estreno de todos los capítulos de la nueva temporada

La temporada 3 está integrada por ocho episodios, estrenados semanalmente durante los domingos. El final está programado para el 9 de agosto de 2026, antes de que la historia continúe en una cuarta y última temporada ya confirmada.

Capítulo 1: domingo 21 de junio de 2026.

domingo 21 de junio de 2026. Capítulo 2: domingo 28 de junio de 2026.

domingo 28 de junio de 2026. Capítulo 3: domingo 5 de julio de 2026.

domingo 5 de julio de 2026. Capítulo 4: domingo 12 de julio de 2026.

domingo 12 de julio de 2026. Capítulo 5: domingo 19 de julio de 2026.

domingo 19 de julio de 2026. Capítulo 6: domingo 26 de julio de 2026.

domingo 26 de julio de 2026. Capítulo 7: domingo 2 de agosto de 2026.

domingo 2 de agosto de 2026. Capítulo 8: domingo 9 de agosto de 2026.

Los capítulos pueden verse en México por HBO y Max desde las 19:00 horas. Con tres episodios pendientes después del estreno del capítulo 5, la serie se aproxima al cierre de una temporada marcada por la expansión de la guerra y por las decisiones que definirán el futuro de la Casa Targaryen.

Te puede interesar: