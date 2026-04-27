Jesús Martínez reitera que no tendrá acciones en León y habla del futuro del club

El presidente de Grupo Pachuca asegura que cumplirá su promesa y explica el proceso de venta del club esmeralda

Jesús Martínez Patiño, presidente de Grupo Pachuca, habló sobre la situación del Club León en el marco de la votación para el Salón de la Fama del Fútbol 2026. El directivo abordó el tema de la multipropiedad y confirmó el proceso que se sigue para cumplir con los lineamientos establecidos en el fútbol mexicano.

Durante su encuentro con los medios, Martínez Patiño dejó clara su postura respecto a la estructura accionaria del conjunto esmeralda. Señaló que su compromiso se mantiene y que no formará parte del nuevo esquema de propiedad del club: “Mi palabra siempre ha sido mi palabra. Jesús Martínez Patiño no va a tener una sola acción de León y Jesús Martínez Murguía va a tener acciones él, en lo personal, y va a ser minoritario”.

El dirigente explicó que el objetivo es ceder el control total del equipo, lo que implicará cambios en la toma de decisiones dentro de la institución. Subrayó que este proceso responde a lo que se había planteado previamente.

“Tenemos que vender el control como lo prometimos, que es lo más importante en un negocio. Cuando tú vendes el control del negocio, automáticamente ya no eres presidente del consejo, las decisiones ya las toma la mayoría y así es como lo prometimos; estamos trabajando para llegar a ese objetivo”.

Además del tema de la multipropiedad, Martínez Patiño se refirió al proceso de votación del Salón de la Fama del Fútbol, destacando el modelo de elección y la participación de periodistas a nivel internacional.

“Después de llegar a 15 años y seguir con esa credibilidad, que voten los periodistas tanto nacionales como ahora internacionales, que también se ha sumado la parte africana, eso me da mucho orgullo que haya esa transparencia […] Fue una votación, es otra gran generación, como la del año pasado, también esta es una gran generación. Estoy muy contento por mi Chaco, que lo quiero mucho, yo quería que Gabriel Caballero pero todavía no alcanzó los votos, ojalá que el próximo año también esté adentro”.

En otro tema, el directivo habló sobre la estructura organizativa de la Liga MX y la intención de integrar a todos los clubes en la toma de decisiones. Explicó que se busca un modelo más amplio de participación.

“Nosotros estábamos antes con un G8 que ustedes saben quiénes son, los equipos que lo manejan, y afortunadamente ahora con todo este apoyo de todos los demás equipos, realmente nosotros queremos que haya un G18, que son los 18 equipos. Con este proyecto de gobernanza, los 18 van a estar inmiscuidos en los comités y que haya más transparencia. Mikel (Arriola) ha hecho un gran trabajo con toda su gente para poder seguir adelante. Se trata de reunificar, que haya una nueva gobernanza y una nueva transparencia para poder seguir adelante”.

Finalmente, Martínez Patiño también se refirió al momento deportivo del Club Pachuca en el torneo, en la antesala de su próximo compromiso en la Liga MX: “Un buen torneo de Tuzos y esperamos que sea un gran partido. Vamos contra Toluca, que es un gran rival, es el bicampeón y grandes amigos también en lo personal”.

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