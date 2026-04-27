Manchester United vs Brentford en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 34

El Manchester United busca consolidar la tercera posición de la Premier League; mientras que Brentfod tiene la presión de meterse a puestos europeos

Manchester United vs Brentford en vivo la Premier League | Claro Sports

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Los Red Devils llegan en la tercera posición con 58 puntos, igualados con Liverpool FC y Aston Villa, lo que los obliga a ganar para no ceder terreno en la lucha por la Champions League; mientras que el Brentford FC, noveno con 48 unidades, también se juega mucho, ya que una victoria podría impulsarlo hasta la sexta posición y meterlo de lleno en la pelea por los puestos europeos, añadiendo un matiz de tensión y ambición compartida que marcará el ritmo del encuentro.

México : Fox One

: Fox One Centroamérica : Tubi

: Tubi Estados Unidos: USA Network, Telemundo y Universo.

USA Network, Telemundo y Universo. Colombia : ESPN y Disney+

: ESPN y Disney+ Argentina: ESPN y Disney+

Alineaciones del Manchester United vs Brentford para la jornada 34, al momento

Michael Carrick, técnico de los Red Devils, ha impulsado un claro repunte futbolístico desde que asumió el mando del banquillo. Su apuesta por el sistema 4-2-3-1 ha dotado al equipo de mayor equilibrio entre líneas, permitiendo una mejor circulación del balón y una presión más ordenada. A esto se suma un renovado compromiso colectivo que, jornada a jornada, empieza a traducirse en resultados y en una creciente sensación de que el regreso a la Champions League es un objetivo cada vez más tangible.

Por su parte, Keith Andrews, entrenador The Bees, también se inclina por el 4-2-3-1 como base táctica. Aunque suele decirse que cuando dos equipos plantean lo mismo termina imponiéndose el que tiene mejores futbolistas, en este caso existe una diferencia clave en la postura y ejecución de ambos entrenadores. Esa variación en la interpretación del sistema, más allá del dibujo, podría ser determinante para inclinar el rumbo de un partido que promete ser mucho más estratégico de lo que aparenta en el papel.

Manchester United : Senne Lammens, Diogo Dalot, Harry Maguire, Ayden Heaven, Luke Shaw, Casemiro, Kobbie Mainoo, Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Benjamin Šeško.

: Senne Lammens, Diogo Dalot, Harry Maguire, Ayden Heaven, Luke Shaw, Casemiro, Kobbie Mainoo, Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Benjamin Šeško. Brentford: Caoimhin Kelleher, Michael Kayode, Sepp van den Berg, Nathan Collins, Keane Lewis-Potter, Yegor Yarmolyuk, Mathias Jensen, Dango Ouattara, Mikkel Damsgaard, Kevin Schade y Igor Thiago.

¿A qué hora inicia el Manchester United vs Brentford hoy lunes 27 de abril de 2026?

El Manchester United, enfocado en asegurar su boleto a la Champions League, recibe al Brentford FC este lunes 27 de abril en el cierre de la jornada 34 de la Premier League. El equipo de Michael Carrick es tercero con 58 puntos, igualado con Aston Villa y Liverpool, aunque con un partido pendiente que le da margen. Un triunfo en Old Trafford lo dejaría en solitario en el podio y muy cerca de sellar su clasificación, en un tramo donde cada punto resulta decisivo.

El Brentford, noveno con 48 unidades, también llega con aspiraciones: una victoria podría impulsarlo hasta la sexta plaza, zona europea. En lo deportivo, el United recupera a Harry Maguire y evalúa variantes ofensivas con Amad Diallo, aunque mantiene bajas como Lisandro Martínez (suspendido) y Matthijs de Ligt (lesión). Más condicionado, el conjunto del técnico irlandés no contará con varias piezas clave, pero sostendrá su estructura con Mikkel Damsgaard, Mathias Jensen y Yegor Yarmolyuk, apostando al desequilibrio de Igor Thiago para dar el golpe.

México (CDMX) : 13:00 horas

: 13:00 horas Centroamérica : 13:00 horas

: 13:00 horas Estados Unidos : 15:00 (ET) horas / 12:00 (PT) horas

: 15:00 (ET) horas / 12:00 (PT) horas Colombia : 15:00 horas

: 15:00 horas Argentina: 16:00 horas

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