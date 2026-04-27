Ropa deportiva: ¿Cuál es la mejor tela que puedes usar para tus entrenamientos?

La elección del tejido influye en el rendimiento, la termorregulación y la salud de la piel según la intensidad del ejercicio

Esta es la mejor tela de ropa deportiva, según cada entrenamiento | Reuters

La elección de la ropa deportiva impacta directamente el rendimiento físico. No es solo una decisión estética, sino un factor técnico que influye en la regulación térmica, el manejo del sudor y la prevención de lesiones durante el ejercicio.

Durante un entrenamiento, el cuerpo genera calor y humedad de forma constante. Si el tejido no permite evaporar el sudor o retiene líquidos, aumenta el peso de la prenda, se eleva la temperatura corporal y crece el riesgo de rozaduras, irritaciones o infecciones dermatológicas.

La evolución de los materiales ha cambiado el panorama. Las fibras sintéticas como el poliéster, el nylon y el elastano han sido diseñadas para optimizar la transpiración y la elasticidad, mientras que algunas fibras naturales siguen siendo útiles en contextos específicos de menor intensidad o condiciones ambientales controladas.

¿Cuál es la mejor tela para la ropa deportiva, algodón o licra?

El algodón y la licra (elastano, generalmente mezclado con poliéster o nylon) responden a necesidades completamente distintas. El algodón es una fibra hidrofílica que puede absorber hasta 27 veces su peso en agua, lo que genera una sensación inicial de frescura. Sin embargo, durante entrenamientos prolongados o de alta intensidad, se satura rápidamente, retiene humedad, aumenta el peso de la prenda y reduce la ventilación, elevando el riesgo de rozaduras y sobrecalentamiento.

En contraste, las telas con licra forman parte de sistemas sintéticos diseñados para expulsar el sudor mediante capilaridad. En lugar de absorber la humedad, la transportan hacia la superficie para su evaporación, manteniendo la piel más seca y estable. Además, el elastano aporta elasticidad, permitiendo libertad de movimiento y mejor ajuste anatómico, lo que reduce la fricción y mejora la eficiencia biomecánica.

La evidencia en fisiología del ejercicio muestra que los tejidos sintéticos generan mejores respuestas térmicas y cardiorrespiratorias en esfuerzos intensos. Por ello, para actividades como running, o entrenamiento funcional, la licra combinada con poliéster o nylon es superior. El algodón queda limitado a ejercicios de baja intensidad o uso cotidiano, donde la acumulación de sudor no representa un problema crítico.

Esta es la mejor tela de ropa deportiva, según cada entrenamiento: lista completa

La elección del tejido debe alinearse con las demandas físicas de cada disciplina. No existe una única tela universal, sino combinaciones específicas según intensidad, entorno y tipo de movimiento.

Para running y entrenamiento de alta intensidad, el poliéster técnico con elastano es la mejor opción. Estas telas permiten evaporación rápida, reducen el peso por sudor y mantienen la temperatura corporal estable. Además, suelen incorporar paneles de ventilación y costuras planas que minimizan la fricción.

En disciplinas como yoga o pilates, el enfoque cambia hacia la elasticidad y el confort. Las mezclas de nylon con spandex ofrecen estiramiento en múltiples direcciones, suavidad al tacto y ajuste corporal sin restricciones. Estas características permiten ejecutar movimientos amplios sin deformación de la prenda.

En el entrenamiento de fuerza, se prioriza la resistencia y la estabilidad. Las mezclas de nylon y poliéster con elastano, en tejidos de mayor densidad, resisten la abrasión de barras y equipos, además de ofrecer compresión moderada que mejora la estabilidad muscular y articular durante levantamientos.

Para ciclismo y deportes de resistencia, el poliéster con alto contenido de spandex es clave. Estas prendas combinan aerodinámica, compresión y secado rápido, manteniendo la eficiencia durante esfuerzos prolongados y reduciendo la fatiga por acumulación de humedad.

En climas fríos o actividades outdoor, la lana merino y el polipropileno destacan como capa base. Estos materiales regulan la temperatura incluso en condiciones húmedas, evitando la pérdida de calor corporal y reduciendo el riesgo de hipotermia, algo que el algodón no puede garantizar.

En términos generales, las fibras sintéticas dominan el rendimiento en alta intensidad por su capacidad de gestionar la humedad y mantener la estabilidad térmica. Las fibras naturales, como el algodón o el bambú, siguen siendo útiles en contextos de baja exigencia o para usuarios con sensibilidad cutánea, donde la prioridad es el confort.

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