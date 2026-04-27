Atlante jugará los viernes en el Estadio Azteca y quiere debutar ante el América

Emilio Escalante habla del regreso de los planes Potros de Hierro a la Liga MX, incluyendo el día y horario de sus juegos como local

Atlante jugará los viernes y quiere que su primer juego sea contra América | Imago7

El Equipo del Pueblo vuelve a la Primera división. Atlante será equipo del máximo circuito y en conjunto con su nuevo socio televisivo, presentaron algunos planes de cara al próximo semestre. De entrada, los partidos del Atlante como local serán los viernes a las nueve de la noche.

Emilio Escalante, presidente de la institución habló sobre la decisión que tomarán en la dirección técnica. La siguientes horas serán fundamentales para la toma de decisiones de el proyecto deportivo del Atlante, donde tendrán que definir el plantel los directivos y el cuerpo técnico, con Miguel Herrera como una de las opciones.

“Sí, hablamos con él como con diferentes entrenadores. Estamos por decidir”, aseguró el directivo. “Para acabar de cerrarlo necesitamos varias cuestiones y tenemos que poner en la balanza. Estuvimos viendo con diferentes ex atlantistas, otro tipo de de de entrenadores. Esperemos que mañana o pasado ya ya tengan la noticia”.

Para la jornada 1 del Apertura 2026, Atlante busca en un rival de jerarquía y buscarán enfrentar al América en el Estadio Banorte.

“Estamos buscando que tengamos el el primer partido en en casa, que sea con alguien que que que ojalá podamos tener mucha mucha atracción y ojalá, pues, sea un equipo que que que llame la atención. En eso estamos, pero todavía no no hay nada seguro”.

Sobre el volver al Estadio Banorte, comentó: “Mucha emoción. Regresamos a casa, somos de los iniciadores en el Estadio Azteca Banorte. Ahí está la placa, así es la historia, que fue América, Atlante y Necaxa, cuando se inauguró. Entonces, regresamos a casa. Tenemos que que entender que también esa nostalgia regresa con el Atlante”.

El directivo también hizo énfasis en el camino recorrido por la institución en los últimos años en la Liga Expansión MX, resaltando los logros deportivos que respaldan su regreso al máximo circuito.

“Fuimos el mejor equipo durante seis años: 12 liguillas consecutivas, el de más goles, el de menos goles, tres títulos y un Campeón de Campeones, con tres campeones de goleo. Nadie nos regaló nada“, apuntó.

Te puede interesara: