Cuartos de final del Torneo Clausura de Guatemala: Días y horarios confirmados

Se confirmó la programación para el inicio de los duelos de la etapa final.

Xelajú MC cerró como líder la fase regular | Facebook: Xelajú MC

Los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de Guatemala ya tienen calendario definido y marcan el inicio de la fase decisiva del campeonato. Tras el cierre de la etapa regular, los ocho equipos clasificados comienzan una serie de eliminatorias a doble partido en busca del pase a semifinales.

Las llaves quedaron conformadas según la posición en la tabla: Mixco enfrentará a Cobán Imperial, Comunicaciones jugará ante Antigua GFC, Xelajú MC se medirá con Marquense y Municipal tendrá como rival a Guastatoya. Los clubes mejor ubicados cerrarán las series en condición de local.

¿Cómo son los partidos de ida y vuelta del Torneo Clausura de Guatemala?

Los encuentros de ida se disputarán entre miércoles y jueves. El 29 de abril, Cobán Imperial recibirá a Mixco a las 15:00 horas, mientras que Antigua GFC será local frente a Comunicaciones a las 18:00. Ambos partidos abrirán la ronda eliminatoria.

El jueves 30 de abril continuará la actividad con otros dos compromisos. Marquense se enfrentará a Xelajú MC a las 16:30 horas, y Guastatoya jugará en casa ante Municipal a las 19:00. Con estos duelos se completarán los primeros 90 minutos de cada serie.

Los partidos de vuelta están programados para el fin de semana. El sábado 2 de mayo, Mixco recibirá a Cobán Imperial a las 15:00 horas, y Comunicaciones hará lo propio frente a Antigua GFC a las 18:00.

La jornada se cerrará el domingo 3 de mayo con dos encuentros clave. Municipal enfrentará a Guastatoya a las 16:30 horas, mientras que Xelajú MC será local ante Marquense a las 19:00, en partidos que definirán a los semifinalistas.

¿Cómo se definirán las series en caso de empate?

El formato de competencia establece que cada serie se definirá por el marcador global. En caso de igualdad en goles, avanzará el equipo mejor ubicado en la fase regular, sin necesidad de tiempos extra ni penales.

Con este panorama, los cuartos de final del Clausura 2026 prometen una fase intensa, donde cada detalle puede marcar la diferencia en la lucha por el título del fútbol guatemalteco.

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