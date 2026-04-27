¿Atlético Nacional podría perder firmeza para los playoffs de la Liga BetPlay?

Si bien el conjunto paisa va de líder con un buen colchón de puntos, algunos cuestionamientos vuelven a aparecer de cara a lo que viene.

Titular de Nacional vs Pereira | Vizzor Image

Atlético Nacional cabalga a su antojo la Liga BetPlay Dimayor 2026-I, prueba de ello es que es líder indiscutible a falta de una fecha para que culmine el todos contra todos. Sin embargo, tras la reciente derrota ante Deportivo Pereira las dudas empiezan a volver a aparecer en cierto sector de la fanaticada.

En estos momentos el ‘Verdolaga’ ocupa el primer puesto con 40 puntos y matemáticamente es imposible que algún rival lo supere en la jornada que resta. Eso le asegura al equipo de Diego Arias ser cabeza de serie para los playoffs en los cuartos de final y una hipotética semifinal.

Se podría decir que ese rendimiento es envidiable, aunque desde la óptica de cierta parte de la hinchada todavía el plantel y el técnico no terminan de convencer del todo. Es por eso que los cuestionamientos empiezan a aparecer de nuevo de cara a la siguiente ronda del torneo apertura.

¿Realmente Nacional podría flaquear en los playoffs?

Junto al cuadro paisa ya tienen un cupo asegurado Deportivo Pasto, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima, América de Cali y Once Caldas. En la pelea por avanzar de ronda están Internacional de Bogotá, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Independiente Medellín y Millonarios.

Ante la mayoría de esos rivales Nacional logró ganar, realmente con muy pocos cayó derrotado en lo que va de temporada. Si se hace el análisis desde ese punto de vista, Nacional no debería tener mayores dificultades, aunque eso tampoco quiere decir que se deba confiar.

Acá recordamos los resultados de los partidos contra los equipos que ya están en los playoffs o que están en la pelea:

Medellín 2-3 Nacional | Fecha 16.

Pasto 1-2 Nacional | Fecha 14.

Nacional 3-0 Internacional de Bogotá | Fecha 13.

Millonarios 3-0 Nacional | Fecha 12.

Junior 0-4 Nacional | Fecha 3.

Tolima 1-0 Nacional | Fecha 9.

Santa Fe 1-2 Nacional | Fecha 5.

Cali 1-0 Nacional | Fecha 7.

Nacional 2-1 América | Fecha 4.

Así las cosas, el ‘Verde’ paisa perdió con Millonarios, Tolima y Cali, a falta de la última fecha contra Once Caldas.

¿Le cuesta a Nacional sacar adelante los partidos de mayor dificultad?

Se podría decir que contra Pereira era un juego de trámite para el conjunto antioqueño, pues como tal ese equipo no había ganado en este semestre. A los dirigidos por Arias les costó ese gol recibido al minuto 13 y la expulsión de Rengifo, ya que nunca hubo reacción.

Contra Tolima, un equipo mejor trabajado, es normal que se presenten mayores dificultades y más si es en Ibagué. En ese compromiso se repitió un patrón y es que también vio la tarjeta roja Bello y que el ‘Pijao’ fue quien puso el único gol del encuentro.

Contra Cali se repitió la historia porque el ‘Azucarero’ lo derrotó por la mínima diferencia, aunque no hubo expulsado. De esas derrotas la única abultada por la Liga BetPlay fue contra Millonarios, que se impuso en El Campín por tres goles, pero con la falla otra vez de Nacional de quedarse con un hombre menos por la roja de Tesillo.

El tema es que ante ‘Millos’ también arrancó perdiendo el cuadro de la ciudad de Medellín, lo que muestra un patrón claro y es que le cuesta al equipo iniciar perdiendo el partido. Además, queda en evidencia que el tener un hombre menos es otro factor que afecta a la hora de sacar el resultado a favor.

Con ese panorama no se podría afirmar que Nacional tendrá un bajón en los playoffs, pues si bien ha tenido fallos, su rendimiento en general es bueno y digamos que equilibra la balanza. Eso sí, de aquí a que inicie esa ronda Arias y sus jugadores deberán trabajar fuerte en corregir eso, si quieren llegar a la final y pelear la estrella.

Le puede interesar