Patricia Muñiz, árbitra del TAS: una mexicana en la élite del derecho deportivo internacional

Exseleccionada de karate, hoy integra el TAS en Lausana y abre camino a mujeres en el arbitraje deportivo internacional y defensa legal

La abogada Patricia Muñiz es una de las dos mexicanas que son árbitras en el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) con sede en Lausana, de un total de 480 personas que hay en el mundo que están para ayudar a dirimir controversias de los atletas.

“El tema de las mujeres en el derecho deportivo sí tengo que decirlo que sigue siendo muy escaso a nivel global, aquí en México de seis árbitros, somos dos mujeres y a nivel internacional el porcentaje va creciendo, pero todavía es bajo”, dijo en entrevista con Claro Sports.

Patricia fue karateca durante 18 años y seleccionada nacional, pero un problema deportivo la hizo enfocar el derecho en esta área para apoyar a sus compañeros: “En 2009 tuve una situación en ese momento con la federación en la cual yo me encontraba, entonces a partir de ahí supe que había instancias en México en la CAAD y a nivel internacional lo que es el Tribunal de arbitraje deportivo que se encargan de dirimir controversias en el ámbito deportivo”, aseveró.

Patricia tuvo la fortuna de contar con el apoyo y del mexicano Ricardo de Buen y de otros árbitros internacionales que pertenecieron al TAS para respaldar su trayectoria con recomendaciones para que se diera su ingreso en donde también hay abogadas colombianas y puertorriqueñas.

“En el TAS uno puede ingresar la solicitud, pero tiene que meter amplias recomendaciones de organismos deportivos internacionales, afortunadamente el licenciado De Buen me dio esa carta de recomendación, además del jurídico de la Federación Internacional de basquetbol y de otros árbitros de otros países”, relató.

Presencia mexicana en el TAS y el papel de Anna Peniche

En el TAS también está la mexicana Anna Peniche, ex abogada de la Liga MX, por lo que Patricia se seguirá preparando y en constante capacitación para mantenerse en el Tribunal Internacional. “Ambas estamos en la lista de árbitros a nivel mundial, en México somos muy pocos y ahí estamos ella y yo, es un gran orgullo, una responsabilidad, con nosotras se demuestra a las generaciones futuras que en la rama del deporte se puede vivir, yo lo hice “, relató.

La abogada tiene el orgullo de ser mujer, de ayudar desde 2010 a los atletas y en ser la primera árbitra mexicana que llega al TAS y que también fue titular de la Comisión de Apelación y Arbitraje en México (CAAD) durante tres años por orden presidencial.

“Vi muchas situaciones en donde por una falta de conocimiento de las instancias o cuáles eran las vías legales para hacer valer sus derechos, a partir de ahí pues me empecé a involucrar que me llevaron a hacer mis prácticas en la CAAD después estuve como miembro titular que es tiempo que marca la Ley”, explicó.

Barreras legales en el deporte y el objetivo de dejar legado

En todos estos años como abogada detectó las razones por las que todos los involucrados en el deporte no levantan la mano ni pelean por sus derechos: “Una es porque no conocen sus derechos, no se puede defender en aquello que no conozco, también porque consideran que hay un tema económico importante, aunque existe la CAAD que lo hace de manera gratuita y la más importante es el miedo a las represarías que se ha avanzado, pero aún hay muchos atletas que entrenadores que tienen este medio de alzar la voz, seguramente no me van a volver a llamar a la selección, me van a vetar desde ese momento”, dijo.

La abogada con más de 15 años en el área deportiva quiere contribuir con su granito de arena a nivel internacional en todos los temas que llegan al TAS por dopaje, ascensos de clubes, uso de casco con imágenes de ucranianos fallecidos y hasta de transgénero: “Dejar un legado para futuras generaciones que hoy se pueden dedicar a una rama que hace 15 años que no existía, hoy, claro que existe hay luchas instancias, casos y que las generaciones vengan más fuertes”, aseveró.

La también docente universitaria tiene dos maestrías y un doctorado en el área del deporte que la llevaron a crear Muñiz y asociados, abogados en el deporte: “En la Universidad de Lleida, en España, ahí tuve la mejor tesis en el área deportiva fue el premio a la mejor tesis en Iberoamérica, así que han sido muchos años en ayudar y mucha experiencia como litigante y académica, es toda una vida en esta área”, acotó.

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