Mito o realidad: ¿Estirarse después de comer provoca espasmos y calambres?

La clave está en entender cómo responde el cuerpo tras ingerir alimentos, aunque no existen evidencias científicas sobre daños graves, el cuerpo sí puede presentar algunas molestias

Esta práctica después de comer puede causar molestias | Claro Sports

Después de una comida abundante, es común escuchar advertencias que parecen venir de generación en generación: “no te estires”, “no te metas a nadar”, “no hagas ejercicio”. Entre estas creencias, una de las más repetidas es que estirarse puede provocar calambres o incluso causar daños internos. Pero, ¿qué hay de cierto en esta idea?

La realidad es que este tipo de recomendaciones tienen una base más cultural que científica. Sin embargo, eso no significa que deban ignorarse por completo. La clave está en entender cómo responde el cuerpo tras ingerir alimentos y qué tipo de actividad física es adecuada en ese momento.

¿Es malo estirarse después de comer? Esto dice la ciencia

Desde el punto de vista médico, estirarse después de comer no es perjudicial por sí mismo. No existe evidencia científica que respalde la creencia de que un estiramiento pueda “reventar” el intestino delgado, conocido coloquialmente como ‘tripas’, según lo explica el Instituto Americano contra el Cáncer. Esta idea forma parte de los mitos más extendidos en torno al sistema digestivo.

Sin embargo, el contexto sí importa. Tras ingerir alimentos, el organismo activa el proceso de digestión, lo que implica un mayor flujo sanguíneo hacia el sistema digestivo. Esto puede generar sensaciones como pesadez, somnolencia o el conocido coloquialmente en algunos países, como México, como el ‘mal del puerco’. En este escenario, realizar movimientos intensos o estiramientos profundos puede resultar incómodo.

De acuerdo con especialistas y plataformas como Livestrong, estirarse inmediatamente después de una comida abundante puede provocar molestias como cólicos, calambres o una sensación de incomodidad general. Esto no se debe a un daño interno, sino a que el cuerpo está enfocado en digerir, lo que limita el rendimiento físico.

A pesar de ello, el estiramiento en sí es una práctica saludable. Favorece la circulación sanguínea, mejora la oxigenación del cerebro y contribuye a reducir el estrés y la ansiedad. Incluso puede ayudar a prevenir lesiones si se realiza en el momento adecuado.

El riesgo aparece cuando se exagera la intensidad o se ignoran las señales del cuerpo. Estiramientos muy forzados después de comer pueden provocar espasmos musculares similares a calambres, sobre todo si se combinan con una digestión pesada. Por ello, la moderación es fundamental.

Ejercicios recomendados para después de comer

Lejos de prohibirse, la actividad física tras comer debe adaptarse. Los expertos coinciden en que lo ideal es optar por movimientos suaves que no interfieran con la digestión. Un paseo ligero, por ejemplo, puede ser beneficioso para activar el metabolismo sin generar molestias.

También es importante planificar los tiempos de comida. Si se trata de un refrigerio ligero, se puede esperar alrededor de una hora antes de realizar estiramientos. En el caso de comidas pequeñas, el tiempo recomendado es de dos a tres horas, mientras que una comida abundante requiere entre tres y cuatro horas antes de realizar actividad física más demandante.

La elección de alimentos también influye. Se recomienda evitar comidas ricas en grasas antes de ejercitarse, ya que son más difíciles de digerir. En su lugar, optar por carbohidratos de fácil absorción puede proporcionar energía sin generar sensación de pesadez.

Otro factor clave es la hidratación. El American College of Sports Medicine sugiere beber entre 16 y 20 onzas de agua cuatro horas antes del ejercicio, de 8 a 12 onzas 15 minutos antes, y mantener una ingesta constante durante la actividad. Esto ayuda a mejorar el rendimiento y evita molestias físicas.

En conclusión, estirarse después de comer no es peligroso, pero sí requiere sentido común. No hay evidencia de daños graves, pero sí de posibles incomodidades si no se respetan los tiempos de digestión. Escuchar al cuerpo, elegir bien los alimentos y moderar la intensidad son las claves para mantenerse activo sin riesgos.

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