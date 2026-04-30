Posibles alineaciones de Once Caldas vs Atlético Nacional por Liga BetPlay 2026-I
En Claro Sports pueden informarse de todos los datos previos del partido entre Once Caldas y Atlético Nacional.
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En Claro Sports seguimos de cerca la última fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Once Caldas hace las veces de local en el Estadio Palogrande de Manizales para recibir a Atlético Nacional. Un duelo que enfrenta a dos equipos que ya tiene su presencia confirmada en las finales del Fútbol Profesional Colombiano.
Posible alineación de Once Caldas por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-I
- Así formaría Once Caldas: Joan Felipe Parra; Juan David Cuesta, Juan Felipe Castaño, Jéider Riquett, Juan Pablo Patiño; Robert Mejía, Luis Sánchez, Andrés Roa; Jefry Zapata, Mateo Zuleta y Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Herrera.
Posible alineación de Atlético Nacional por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-I
- Así formaría Nacional: Harlen Castillo; Andrés Román, William Tesillo, César Haydar, Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Edwin Cardona, Juan Manuel Rengifo; Eduard Bello, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos. DT: Diego Arias.
¿Cómo y dónde ver Once Caldas vs Nacional por Liga BetPlay 2026-I?
El compromiso a disputarse en el Estadio Palogrande de Manizales, se llevará a cabo este viernes 1 de mayo de abril a las 18:00 de la tarde (hora colombiana) se podrá ver a través de Win + Fútbol y la plataforma de Win Play. No obstante, en Claro Sports puede seguir el minuto a minuto del compromiso.
Últimos partidos del Once Caldas
- 26.04.2026 | Águilas Doradas 2-2 Once Caldas.
- 20.04.2026 | Once Caldas 2-1 Inter de Bogotá.
- 10.04.2026 | Deportivo Pereira 0-0 Once Caldas.
- 02.04.2026 | Once Caldas 1-1 DIM.
Últimos partidos de Atlético Nacional
- 25.04.2026 | Pereira 1-0 Atlético Nacional.
- 20.04.2026 | Atlético Nacional 2-0 Bucaramanga.
- 16.04.2026 | Independiente Medellín 2-3 Atlético Nacional.
- 06.04.2026 | Atlético Nacional 2-1 Jaguares.