Posibles alineaciones de Once Caldas vs Atlético Nacional por Liga BetPlay 2026-I

En Claro Sports pueden informarse de todos los datos previos del partido entre Once Caldas y Atlético Nacional.

Once Caldas vs Atlético Nacional, previa | Claro Sports

En Claro Sports seguimos de cerca la última fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Once Caldas hace las veces de local en el Estadio Palogrande de Manizales para recibir a Atlético Nacional. Un duelo que enfrenta a dos equipos que ya tiene su presencia confirmada en las finales del Fútbol Profesional Colombiano.

Posible alineación de Once Caldas por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Once Caldas: Joan Felipe Parra; Juan David Cuesta, Juan Felipe Castaño, Jéider Riquett, Juan Pablo Patiño; Robert Mejía, Luis Sánchez, Andrés Roa; Jefry Zapata, Mateo Zuleta y Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Herrera.

Posible alineación de Atlético Nacional por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Nacional: Harlen Castillo; Andrés Román, William Tesillo, César Haydar, Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Edwin Cardona, Juan Manuel Rengifo; Eduard Bello, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos. DT: Diego Arias.

¿Cómo y dónde ver Once Caldas vs Nacional por Liga BetPlay 2026-I?

El compromiso a disputarse en el Estadio Palogrande de Manizales, se llevará a cabo este viernes 1 de mayo de abril a las 18:00 de la tarde (hora colombiana) se podrá ver a través de Win + Fútbol y la plataforma de Win Play. No obstante, en Claro Sports puede seguir el minuto a minuto del compromiso.

Últimos partidos del Once Caldas

26.04.2026 | Águilas Doradas 2-2 Once Caldas.

20.04.2026 | Once Caldas 2-1 Inter de Bogotá.

10.04.2026 | Deportivo Pereira 0-0 Once Caldas.

02.04.2026 | Once Caldas 1-1 DIM.

Últimos partidos de Atlético Nacional

25.04.2026 | Pereira 1-0 Atlético Nacional.

20.04.2026 | Atlético Nacional 2-0 Bucaramanga.

16.04.2026 | Independiente Medellín 2-3 Atlético Nacional.

06.04.2026 | Atlético Nacional 2-1 Jaguares.

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