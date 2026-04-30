Declaración anual 2025: estas son las multas por no cumplir a tiempo con el SAT

No presentar la declaración anual 2025 puede generar multas de hasta 50 mil pesos. El SAT recomienda cumplir cuanto antes para evitar sanciones mayores

Declaración anual SAT 2025 | X: @SATMX

La declaración anual 2025 entró en su etapa clave para las personas físicas en México, debido a que el plazo para presentar este trámite ante el Servicio de Administración Tributaria corresponde al mes de abril de 2026. El SAT habilitó su portal para que el procedimiento pueda realizarse en línea durante abril, los siete días de la semana y las 24 horas del día, con el objetivo de facilitar el cumplimiento fiscal.

No presentar la declaración anual a tiempo puede convertirse en un problema mayor para los contribuyentes obligados, ya que la omisión no solo implica una posible multa, sino también cargos adicionales si existe ISR pendiente, actualizaciones o recargos. Por eso, el cierre del periodo genera dudas entre quienes no saben si deben cumplir, cuánto tendrían que pagar o qué hacer si dejaron pasar la fecha límite.

El reporte corresponde al ejercicio fiscal 2025 y permite informar al SAT sobre ingresos, deducciones personales, retenciones y, en algunos casos, saldos a favor o impuestos por pagar. Cumplir dentro del plazo también puede ser clave para acceder a una devolución, siempre que la información precargada sea correcta y el contribuyente tenga sus datos fiscales en orden.

De acuerdo con el propio SAT, están obligadas algunas personas con ingresos por sueldos y salarios superiores a 400 mil pesos anuales, quienes tuvieron dos o más empleadores, recibieron ingresos distintos al salario, trabajaron para patrones en el extranjero, prestaron servicios profesionales, realizaron actividades empresariales, cobraron rentas, obtuvieron intereses, dividendos o vendieron bienes, entre otros casos.

SAT 2026: ¿Cuáles son las multas por no presentar tu declaración anual?

Las multas por no presentar la declaración anual 2025 pueden ir de 2 mil 050 a 25 mil 360 pesos por cada obligación no declarada, según las cantidades actualizadas del Código Fiscal de la Federación incluidas en el Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026. Este monto aplica cuando se trata de declaraciones omitidas y puede variar según la situación del contribuyente.

El monto puede ser mayor si el SAT ya emitió un requerimiento y la persona no atiende la obligación dentro del plazo señalado. En ese escenario, la sanción puede ir de 2 mil 050 a 50 mil 710 pesos por cada obligación, de acuerdo con el mismo documento fiscal actualizado para 2026.

Además, la multa no elimina el pago pendiente. Si el contribuyente tenía ISR a cargo, el SAT puede exigir el impuesto, más recargos y actualizaciones, lo que eleva el adeudo final. La omisión puede derivar en sanciones de miles de pesos y el monto aumenta cuando persiste el incumplimiento tras un requerimiento oficial.

No todos los casos terminan automáticamente en una multa, pero la recomendación es no esperar a recibir un aviso de la autoridad. Si el contribuyente está obligado y se da cuenta de que no presentó la declaración en abril, lo más conveniente es regularizarse cuanto antes desde el portal del SAT, antes de que exista un requerimiento formal.

Declaración anual 2025: ¿Qué debo hacer si no la hice a tiempo?

El primer paso es revisar si realmente estabas obligado a presentar la declaración anual 2025, ya que el SAT contempla distintos supuestos según el régimen fiscal, ingresos, empleadores, actividades económicas y tipo de percepción. Para ello, conviene verificar la información precargada, las constancias de retenciones, los CFDI de nómina, deducciones personales y cualquier ingreso adicional obtenido durante 2025.

Si sí estabas obligado, lo recomendable es presentar la declaración extemporánea lo antes posible, aun cuando el plazo ordinario haya vencido. Esto ayuda a corregir la situación fiscal y puede reducir riesgos antes de que el SAT emita un requerimiento. El trámite puede hacerse desde el portal oficial, con RFC, contraseña o e.firma, según el caso, y con la información fiscal del ejercicio correspondiente.

En caso de que el sistema determine impuesto a cargo, el contribuyente deberá generar la línea de captura y pagar dentro del plazo indicado. Si existe saldo a favor, también se puede solicitar la devolución, siempre que la declaración cumpla con los requisitos y la cuenta CLABE esté registrada correctamente. Lo importante es revisar con cuidado los datos antes de enviarla, porque una declaración con errores puede derivar en aclaraciones posteriores.

Si ya llegó un requerimiento del SAT, la prioridad es atenderlo en el plazo señalado, presentar la declaración pendiente y conservar los acuses, comprobantes de pago y documentos de soporte. Cuando el caso tenga inconsistencias, varios ingresos, deducciones rechazadas o adeudos acumulados, lo más prudente es buscar asesoría contable para evitar una nueva omisión o una multa más alta.

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