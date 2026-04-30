Nottingham Forest vs Aston Villa, en vivo UEFA Europa League 2026: ¿Quién gana el partido de ida de las semifinales hoy 30 de abril?

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Nottingham Forest y Aston Villa por la semifinal ida de la Europa League.

Nottingham Forest vs Aston Villa, en vivo | Claro Sports.

¿A qué hora juegan Nottingham Forest vs Aston Villa, hoy 30 de abril en UEFA Europa League?

El partido de ida de la semifinales del segundo torneo más importante de clubes del continente europeo dará inicio a partir de las dos de la tarde, horario colombiano. En México, el balón rodará desde la una de la tarde.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver las semifinales de la UEFA Europa League?

El juego entre equipos de Inglaterra que se llevará a cabo en el The City Ground se podrá sintonizar por la pantalla de ESPN y por la plataforma de Disney+ Premium.

Alineaciones del Nottingham Forest vs Aston Villa, al momento

Nottingham Forest: Stefan Ortega; Ola Aina, Nikola Milenkovic, Morato, Neco Williams; Omari Hutchinson, Nicolás Domínguez, Elliot Anderson, Morgan Gibbs-White; Chris Wood y Igor Jesus. DT: Vitor Pereira.

Stefan Ortega; Ola Aina, Nikola Milenkovic, Morato, Neco Williams; Omari Hutchinson, Nicolás Domínguez, Elliot Anderson, Morgan Gibbs-White; Chris Wood y Igor Jesus. Aston Villa: Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Lucas Digne; Amadou Onana, Youri Tielemans; John McGinn, Emiliano Buendía, Morgan Rogers y Ollie Watkins. DT: Unai Emery.

UEFA Europa League 2026: criterios de desempate

En la UEFA Europa League, las eliminatorias de fase final se definen a partidos de ida y vuelta, y el equipo que tenga venza en el marcador global es el que avanza a la siguiente ronda. En caso de empate en el global, ya no existe el criterio de gol de visitante, por lo que el partido se va a tiempo extra, dos periodos de 15 minutos. Si la igualdad persiste, la clasificación se define mediante tanda de penales. De esta manera, el equipo que logre imponerse en el marcador total tras ambos encuentros será el que avance a la gran final del torneo.

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