Gianni Infantino ratifica que Irán jugará en Estados Unidos durante el Mundial 2026

El presidente de la FIFA insiste en la participación del equipo asiático pese al contexto político y tensiones previas al torneo

Gianni Infantino, presidente de la FIFA | Reuters

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, confirmó que la selección de Irán disputará sus partidos en Estados Unidos durante la Copa del Mundo 2026, manteniendo el calendario establecido para el torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

El anuncio se realizó en Vancouver, durante la cumbre del organismo rector del fútbol mundial, donde el dirigente abrió su intervención reiterando la postura oficial sobre la presencia del conjunto asiático en la competencia.

“Permítanme comenzar confirmando de inmediato que, por supuesto, Irán participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Y, por supuesto, Irán jugará en los Estados Unidos de América”, expresó Infantino ante los delegados.

La participación de Irán en el torneo había generado incertidumbre en los últimos meses debido al contexto internacional, especialmente tras el aumento de tensiones en Medio Oriente a inicios de 2026. A pesar de ello, la FIFA mantuvo su postura desde marzo, cuando ya había señalado que el equipo competiría sin modificaciones.

Incluso, en semanas recientes surgieron propuestas para modificar la sede de los partidos de la fase de grupos, con la opción de trasladarlos a México. Sin embargo, esa alternativa fue descartada por el propio organismo rector.

Otro planteamiento que circuló fue la posibilidad de que Italia ocupara el lugar de Irán en el Mundial, idea que no prosperó y de la cual el gobierno estadounidense tomó distancia posteriormente.

En paralelo, autoridades de Estados Unidos señalaron que los futbolistas iraníes serían recibidos para la competencia, lo que reforzó la logística original del torneo en territorio estadounidense.

El contexto también se reflejó en los días previos al Congreso de la FIFA, ya que representantes de la federación iraní no estuvieron presentes en la reunión. Funcionarios del organismo abandonaron Canadá tras un incidente con autoridades migratorias en Toronto, lo que derivó en su regreso anticipado.

Irán formará parte del Grupo G en la Copa del Mundo 2026, donde enfrentará a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Su debut está programado para el 15 de junio en Los Ángeles. Con esta confirmación, la FIFA mantiene sin cambios la planificación deportiva del torneo, en el que participarán 48 selecciones y que se desarrollará por primera vez en tres países anfitriones.

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