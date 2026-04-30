Hugo Rodallega explica lo ocurrido con Pablo Repetto en la derrota ante Platense

El cuadro ‘Cardenal’ depende de sí mismo para clasificar a los playoffs de la Liga BetPlay 2026-I. Este domingo recibe a Internacional de Bogotá en El Campín.

Hugo Rodallega explica lo ocurrido ante Platense / @SantaFe

Independiente Santa Fe volvió a resbalar en la Copa Libertadores. Este miércoles visitó a Platense en Buenos Aires y vio la derrota 1-2. El gol del cuadro colombiano fue obra de Franco Fagúndez, el uruguayo se reportó con la anotación en los últimos segundos del partido, no hubo tiempo para ir en búsqueda del empate para el ‘León’.

En la cadena de errores que volvió a cometer el elenco bogotano, Pablo Repetto volvió a caer en la terquedad de mantener a jugadores que no pasan su mejor momento, como el caso de Luis Palacios, Christian Mafla y un par más. Pues bien, el estratega también decidió sustituir a Hugo Rodallega, cuando el compromiso ya iba 2-0 a favor del ‘Calamar’.

Claramente el partido en ese momento pedía otra cosa, una carta más en el ataque para ir en búsqueda del descuento, el empate y por qué no soñar con la remontada en los 15-20 minutos que restaban del compromiso. Así mismo lo sintió el goleador vallecaucano, ya que se le vio muy molesto en el momento del cambio, al entregar la cintilla de capitán y darle paso a Nahuel Bustos.

Durante las últimas horas se va viralizado la imagen en la que el delantero abandona el terreno de juego, algunas páginas han sacado versiones del balbuceo de Hugo hacia el banquillo. Pues bien, el mismo futbolista aclaró la situación y lo que sucedió con Pablo Repetto.

“Yo no sé qué estudian para ser expertos en lecturas de labios, de dientes, de lengua y de toda la cara”, agregó: “Ni porque yo fuera el hombre más indisciplinado del mundo, el más polémico y controversial del fútbol colombiano. Salí molesto, pero no le diría así a un entrenador a una autoridad. Me molesté sí, pero no a ese punto”.

¿Qué fue lo que dijo?

“Salí molesto porque creí que podíamos jugar con 2 delanteros, ya íbamos perdiendo y este man (Pablo Repetto) va a meter un delantero y ¿me va a sacar a mí? fue como que eso… Lo que sí dije fue ‘HP vida’… Es que el madrazo es fácil de leerlo, si lo combinan y lo malinterpretan; ya le están metiendo otras cosas”.

Es decir: ¿Sí salió molesto con Repetto?

“Sí, es normal” y dijo: “No, es que yo soy un competitivo. Siempre quiero estar, siempre quiero aportar y más en esas condiciones, cuando uno como delantero no tiene ni una opción de gol, no patea al arco, es normal salir así”. Si desde el club han hablado este tema, el delantero afirmó: “Son cosas que se manejan a la interna. Ellos sabían que en ese momento estaba muy caliente. Mañana, sin dramas, hablaremos de todas las situaciones y el partido”.

A pasar la página

Después de lo que fue la derrota ante Platense, el ‘Primer Campeón’ jugará la fecha 19, la última del todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-I, ante Internacional de Bogotá en E Campín, sobre esto Hugo Rodallega afirmó: “Hay 2 cupos: uno es para Santa Fe y el otro no sé, que se lo pelean Calo o Medellín, no sé”, agregó: “Ojalá entre el Cali”.

“Tenemos que mentalizarnos en ir por todo. Clasificarnos en los 8 y después tenemos los 9 puntos en Libertadores, allí también estamos obligados a clasificar”. “Faltando 5 ó 6 fechas atrás lo veíamos complicado, pero matemáticamente siempre tuvimos chances. Hemos ganado 3 y empatado 1, estamos en la última fecha con vida”, ultimó el artillero en diálogo con Zona Libre de Humo.

Lea también: