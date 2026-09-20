Flores Amarillas este 21 de septiembre: ¿Por qué es el regalo más esperado y cuál es el origen de esta tradición?

Antes de que compres tu ramo, te compartimos las razones por las que se hizo famoso este gesto

¿Por qué regalar Flores Amarillas este 21 septiembre. | Reuters.

Cada 21 de septiembre las flores amarillas vuelven a ocupar un lugar entre las tendencias de redes sociales, donde miles de personas comparten fotografías y videos de ramos que reciben de sus parejas, amigos o familiares. En 2026, la tradición se celebrará este lunes 21 de septiembre y nuevamente tendrá presencia en México y otros países de América Latina.

Aunque para muchas personas ya forma parte del calendario sentimental de septiembre, no se trata de una celebración oficial ni de una tradición antigua. Su popularidad actual combina una referencia de la televisión argentina, la llegada de la primavera en países del hemisferio sur y el impulso que recibió años después por plataformas como TikTok e Instagram.

En México existe una diferencia importante: el 21 de septiembre no marca el inicio de la primavera, pues el país se encuentra en el hemisferio norte. A pesar de ello, la costumbre fue adoptada por usuarios mexicanos a partir de la influencia de la cultura pop y las redes sociales.

¿Por qué las flores amarillas son el regalo más esperado este 21 de septiembre?

Una de las razones de su popularidad es la exposición que recibe la fecha en redes sociales. Cada septiembre aparecen videos de personas que sorprenden a sus parejas con girasoles, rosas, tulipanes y otros arreglos amarillos, lo que ha convertido el gesto en una tradición digital relacionada con demostrar cariño o interés hacia otra persona.

El regalo tampoco está limitado a las parejas. Amigos y familiares también pueden entregar flores amarillas como una forma de expresar afecto, buenos deseos o acompañamiento. Con el paso de los años, el significado dejó de estar relacionado únicamente con el amor romántico y adquirió interpretaciones más amplias.

¿Qué simbolizan las flores amarillas?

El significado puede variar según la relación entre quien entrega y recibe las flores. Actualmente, el amarillo suele relacionarse con amistad, alegría, esperanza, afecto, ilusión y nuevos comienzos, por lo que el ramo puede regalarse tanto a una pareja como a una amistad o integrante de la familia.

Dentro de la tradición vinculada con Floricienta (telenovela argentina), el significado adquiere un componente romántico: las flores representan el deseo de que llegue una persona especial y que un amor esperado pueda hacerse realidad. Ese concepto fue uno de los elementos que posteriormente impulsaron la tendencia en internet.

¿Cuál es el origen de regalar flores amarillas este 21 de septiembre?

El origen moderno de esta costumbre está relacionado con Floricienta, telenovela juvenil argentina creada por Cris Morena y estrenada en 2004. La producción fue protagonizada por Florencia Bertotti y tuvo entre sus canciones uno de los temas que terminaría asociado con esta celebración: “Flores Amarillas”.

En la historia, la protagonista sueña con recibir flores amarillas de la persona que ama. Esa idea quedó asociada con la expectativa de encontrar el amor y, años después, volvió a circular entre nuevas generaciones gracias a TikTok e Instagram, donde los usuarios comenzaron a recrear el gesto cada septiembre.

La elección del 21 de septiembre también está relacionada con Argentina y otros países del hemisferio sur, donde esas fechas coinciden con la llegada de la primavera. Por eso las flores también comenzaron a representar renovación y el inicio de una nueva etapa. En México, la costumbre fue adoptada pese a que la primavera comienza alrededor del mes de marzo.

Flores amarillas 2026: frases bonitas para celebrar este día

Quienes quieran acompañar el ramo con un mensaje pueden utilizar frases relacionadas con el cariño, la amistad o los nuevos comienzos. Estas son algunas opciones:

“Estas flores amarillas son para recordarte todo lo bueno que traes a mi vida.”

“Que nunca te falten razones para sonreír ni flores amarillas para celebrar.”

“Un poco de amarillo para iluminar tu día y recordarte cuánto te quiero.”

“Para ti, porque también mereces que llegue aquello que alguna vez soñaste.”

“Que estas flores representen todos los buenos momentos que todavía nos faltan por vivir.”

“No hace falta esperar una ocasión especial para recordarte lo importante que eres.”

“Flores amarillas para alguien que hace más bonito cualquier día.”

“Que este 21 de septiembre sea el inicio de nuevos recuerdos juntos.”

Así, las flores amarillas del 21 de septiembre pasaron de una referencia televisiva a convertirse en una tradición impulsada por redes sociales en buena parte de Latinoamérica. Más que una celebración con reglas establecidas, la fecha funciona como una oportunidad para expresar cariño mediante un gesto que mantiene vigente una historia que comenzó en la televisión hace más de dos décadas.

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