Día de Batman 2026: ¿Qué es ‘Rule The Night’, cuándo se celebra y por qué?

El Caballero de la Noche tendrá una nueva celebración mundial con actividades especiales, proyecciones y lanzamientos

Batman Day: actividades en la CDMX para celebrarlo | @DCOfficial

El Batman Day 2026 se celebrará este sábado 19 de septiembre con actividades especiales alrededor del mundo para homenajear a uno de los personajes más reconocidos de DC Comics. Bajo la temática “Rule The Night”, la compañía prepara eventos, proyecciones y lanzamientos para que los seguidores del Caballero de la Noche puedan formar parte de la celebración.

La fecha contará con actividades en distintos mercados internacionales, incluyendo ciudades como Ciudad de México, Nueva York, Los Ángeles, Tokio, Milán, Berlín, São Paulo y Pekín. DC y Warner Bros. Discovery Global Consumer Products señalaron que el objetivo es reunir a los aficionados mediante experiencias relacionadas con cómics, películas, series, videojuegos y productos oficiales.

¿Qué es el Batman Day y por qué se celebra?

El Batman Day es una celebración anual creada por DC Comics y Warner Bros. para reconocer la historia e impacto del personaje creado por Bob Kane y Bill Finger. Aunque Batman apareció por primera vez en Detective Comics #27 en mayo de 1939, esta fecha conmemorativa no corresponde al aniversario de su debut, sino a un evento especial organizado para los seguidores del héroe.

La primera edición oficial del Batman Day se realizó en 2014, como parte de las celebraciones por el 75 aniversario del personaje. En aquella ocasión se llevó a cabo el 23 de julio durante la Comic-Con de San Diego; posteriormente, DC estableció la tradición de realizarlo durante septiembre, generalmente el tercer sábado del mes.

Batman se convirtió en uno de los personajes principales de DC Comics gracias a la historia de Bruce Wayne, un millonario de Ciudad Gótica que utiliza sus recursos, inteligencia y tecnología para combatir el crimen. A lo largo de las décadas, el personaje ha tenido adaptaciones en cómics, televisión, cine, animación y videojuegos.

Batman Day: actividades en la CDMX para celebrarlo

La Ciudad de México formará parte de las celebraciones del Batman Day 2026 con actividades para los aficionados. Una de las principales será en Liverpool Perisur, donde se realizarán proyecciones gratuitas de The LEGO Batman Movie y Batman (1989), dirigida por Tim Burton.

Las funciones se llevarán a cabo el sábado 19 de septiembre en el estacionamiento frente a la tienda departamental. El evento estará abierto al público y los asistentes podrán acudir con vestimenta inspirada en Gotham City, incluyendo capas, antifaces, playeras o disfraces del personaje.

The LEGO Batman Movie | 17:00 a 19:00 horas

Batman (1989) | 19:00 a 21:00 horas

Además, plataformas digitales y productos relacionados con Batman tendrán lanzamientos especiales durante la celebración. Entre ellos se encuentra el estreno del tráiler de Batman: Knightfall Parte 2, el lanzamiento del cómic especial Batman of Two Worlds y la llegada del videojuego LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight para Nintendo Switch 2.

Los seguidores también podrán encontrar contenido especial en plataformas de streaming, coleccionables, juguetes, accesorios y productos relacionados con el universo del Caballero de la Noche. El Batman Day 2026 mantendrá así una tradición que durante más de una década ha reunido a distintas generaciones de aficionados del personaje.

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