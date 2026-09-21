Muere Chad Gilbert a los 45 años, el guitarrista de New Found Glory: ¿Qué le pasó?

New Found Glory confirmó el fallecimiento del músico, quien enfrentó durante años un diagnóstico de cáncer y continuó ligado a la música

Chad Gilbert. BRYAN BEDDER / Getty Images North America / Getty Images via AFP

El mundo del rock pop punk recibió este domingo 20 de septiembre de 2026 la noticia de la muerte de Chad Everett Gilbert a los 45 años, guitarrista y cofundador de la banda New Found Glory, después de varios años enfrentando al cáncer. La agrupación confirmó su fallecimiento y señaló que ocurrió mientras dormía, acompañado por sus familiares y amigos.

“En la mañana del 20 de septiembre, Chad Everett Gilbert falleció pacíficamente mientras dormía. Dejó este mundo rodeado de amigos y familiares, y dio sus últimos suspiros con su esposa y su madre a su lado, tal como deseaba. Estamos desolados y conmocionados por la rapidez con la que nos dejó, pero profundamente agradecidos por la paz y serenidad con las que se marchó. La cantidad de personas que abarrotaron el vestíbulo del hospital en cuestión de momentos es testimonio de lo mucho que Chad fue —y siempre será— amado y apreciado. Fue un músico legendario, pero su mayor logro fue ser esposo y padre. Sus sueños más grandes se hicieron realidad. Le sobreviven su esposa Lisa, su hija Lily, su madre Jackie y su hermano Brian”, informa el comunicado emitido por la banda.

La noticia ocurre apenas días después de que New Found Glory se presentara en Ciudad de México, como parte del Vans Warped Tour 2026, aunque Gilbert no participó debido a su estado de salud

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Cabe recordar que Gilbert había hablado públicamente sobre su estado de salud y los tratamientos que recibió desde que fue diagnosticado en 2021. En los últimos meses, su condición se había complicado y, pese a ello, el músico mantuvo su vínculo con la banda e incluso regresó a los escenarios después de someterse a una cirugía cerebral. Su carrera con la agrupación se extendió durante casi tres décadas y quedó vinculada a una etapa importante de la escena pop punk.

“La forma de tocar la guitarra de Chad, su composición, su humor y su inagotable determinación ayudaron a dar forma a New Found Glory durante casi tres décadas. A través de más de una docena de álbumes, innumerables giras por todo el mundo y más reconocimientos de los que jamás hubiéramos imaginado, Chad nos desafió a todos a crecer como músicos, artistas y seres humanos. Aunque estamos destrozados por su pérdida, sentimos una enorme gratitud por la vida increíble que vivió, los recuerdos que compartimos y la hermandad que nos unió. Su influencia siempre formará parte de New Found Glory y su espíritu se sentirá en cada escenario que pisemos y en cada nota que toquemos. Descansa en paz, Chad. Te amaremos siempre Lisa, Jordan, Ian, Cyrus y Dan”, cierra el conmovedor mensaje.

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Chad Gilbert falleció después de varios años de enfrentar cáncer. El músico recibió en 2021 un diagnóstico de feocromocitoma metastásico, un tipo poco frecuente de tumor relacionado con las glándulas suprarrenales. Con el paso de los años, la enfermedad avanzó y requirió distintos tratamientos.

Durante 2026, su estado de salud se complicó. En febrero fue sometido a una cirugía cerebral de emergencia, después de que los médicos detectaran tres tumores. Posteriormente, Gilbert explicó que su diagnóstico había cambiado a carcinoma adrenocortical (ACC) en etapa 4, una forma agresiva de cáncer de las glándulas suprarrenales.

Pese a las dificultades, el guitarrista continuó compartiendo momentos de su vida con sus seguidores. En abril habló con ‘People‘ sobre su familia y su carrera, y explicó que uno de sus mayores sueños era formar una familia y tener una hija.

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Chad Gilbert fue uno de los fundadores de New Found Glory, agrupación que nació en Florida en 1997 y que posteriormente se convirtió en una de las bandas identificadas con la escena pop punk de finales de los años noventa y principios de los 2000.

Como guitarrista y compositor, Gilbert contribuyó a definir el sonido de la banda durante casi tres décadas. Uno de los discos más importantes de New Found Glory fue ‘Sticks and Stones’, publicado en 2002 y que incluyó canciones como ‘My Friends Over You’.

Además de su trabajo con New Found Glory, Gilbert participó como productor en otros proyectos de la escena. Entre sus créditos se encuentra ‘Homesick’ de A Day to Remember, álbum publicado en 2009.

Uno de los últimos momentos destacados de su carrera ocurrió el 8 de junio de 2026, cuando regresó al escenario con New Found Glory en Nashville, después de su cirugía cerebral. Para aquella presentación utilizó un scooter motorizado y tocó la guitarra en ‘Hit or Miss’ y ‘My Friends Over You’.

Aquel regreso tuvo un significado especial para Gilbert porque pudo tocar frente a su hija, algo que meses antes consideraba que quizá no volvería a realizar. También agradeció públicamente a sus médicos, enfermeras, familiares y seguidores por el apoyo que recibió durante su enfermedad.

Tras confirmarse su muerte, New Found Glory destacó su aportación como guitarrista y compositor y señaló que su influencia permanecerá en la historia de la agrupación. Gilbert deja a su esposa, Lisa Cimorelli; su hija, Lily; su madre, Jackie, y su hermano, Brian.

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