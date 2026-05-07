Hoy No Circula 7 de mayo 2026: ¿Qué carros no salen el jueves en CDMX y Edomex?

El programa Hoy No Circula opera con normalidad este jueves 7 de mayo en CDMX y Edomex

¿Qué autos no circulan este jueves 7 de mayo? | Reuters

El programa Hoy No Circula estará en vigor este jueves 7 de mayo de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México, en un contexto de cambio en las condiciones climáticas después de varios días de lluvia. Con el aumento de temperatura previsto, las autoridades mantienen las restricciones habituales para controlar la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Este esquema sigue su curso normal, ya que hasta el momento no se ha declarado contingencia ambiental. No obstante, es fundamental que los conductores estén al tanto de las limitaciones vigentes para evitar multas y poder organizar sus desplazamientos por la ciudad y los municipios aledaños.

¿Hay contingencia ambiental este 7 de mayo en CDMX y Edomex? Esto sabemos

Hasta este momento, el Programa No Circula se aplica con normalidad. Sin embargo, hay que estar siempre al pendiente de cualquier informe que brinden las autoridades correspondientes y su constante monitoreo a los niveles de contaminación.

Hoy No Circula: ¿Qué autos no circulan los jueves en la CDMX y cuáles sí?

Este jueves, el programa Hoy No Circula restringe la circulación de los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, y que cuenten con holograma de verificación 1 y 2. Esta medida también incluye a los autos con permisos provisionales.

La restricción se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana, como Atizapán de Zaragoza, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, entre otros. Además, se extiende a localidades como Toluca y Santiago Tianguistenco.

Los vehículos registrados en estados como Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala pueden circular bajo las mismas condiciones, siempre que cuenten con verificación vigente en su entidad. Por otro lado, están exentos de esta restricción los autos con hologramas 00 y 0, así como los vehículos eléctricos, híbridos y aquellos destinados al transporte de pasajeros.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El Doble Hoy No Circula se pone en marcha cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis declara una contingencia ambiental, especialmente durante la Fase 1. Esta medida se activa cuando los niveles de contaminación, principalmente de ozono o partículas, superan los límites establecidos.

En estos casos, las restricciones vehiculares se intensifican, afectando a un mayor número de vehículos, incluidos aquellos que generalmente están exentos. El propósito de esta acción es reducir las emisiones contaminantes en momentos críticos para la calidad del aire.

La decisión de activar el Doble Hoy No Circula depende de varios factores, como las condiciones meteorológicas, la radiación solar y la acumulación de contaminantes en el aire. Por esta razón, las autoridades realizan monitoreos constantes antes de emitir cualquier alerta.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

El incumplimiento del programa puede acarrear sanciones económicas para los conductores. Si son detectados por las autoridades, la multa oscila entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un monto aproximado de entre 2,346.80 y 3,519.30 pesos. Además de la multa, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que genera costos adicionales para su recuperación.

Por esta razón, se recomienda a los conductores verificar las restricciones vigentes antes de circular y considerar opciones de transporte alternativas para evitar contratiempos.

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