¡Precios oficiales para Karol G en México! Esto cuestan los boletos del concierto de La Bichota

La cantante colombiana regresa a México en noviembre próximo con su gira “Viajando por el Mundo Tropitour 2026”

¿Cuánto cuestan los boleto para ver a Karol G? | Reuters

Karol G confirma su regreso a México con una gira que ya genera alta demanda. La cantante colombiana incluyó al país dentro de su “Viajando por el Mundo Tropitour 2026”, con conciertos en dos de los recintos más grandes del país y con boletos que alcanzan precios altos en sus zonas premium.

La venta de entradas ya tiene fechas definidas y una lista oficial de costos que abarca desde zonas accesibles hasta paquetes VIP. Aquí te explicamos cuánto cuestan, cuándo se presentan y qué debes saber para conseguir boletos.

¿Cuándo y dónde son los conciertos de Karol G en México?

Karol G se presentará en México durante noviembre de 2026 en dos ciudades. Los conciertos confirmados son:

6 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey

13 y 14 de noviembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México

¿Cuánto cuestan los boletos de Karol G para el concierto de la CDMX y qué incluye el VIP?

Para el concierto en el Estadio GNP Seguros, los boletos van desde aproximadamente 1,200 pesos hasta más de 35,000 pesos en zonas VIP. Entre los precios más destacados:

Personas con discapacidad: 1,848 pesos

Naranja C: 1,228-1,350 y 1,985 pesos

Verde C: 2,046-2,455 y 3,534 pesos

Naranja B: 2,703-3,136- 3,450-3,784 y 4,402 pesos

Verde B: 3,331- 3,931- 3,997- 4,700 y 5,270 pesos

GNP: 4,737-5,780-6,158-7,224 y 8,172 pesos

General B: 1,848 pesos

General A: 4,943 pesos

Pits: 12,264 pesos

Boletos con paquetes VIP:

VIP Papacito (General B): 8,348 pesos

VIP Carolina (General A): 13,038 pesos

VIP Latina Foreva (Zona GNP): 19,425 pesos

VIP Ivonny Bonita (Zona GNP): 20,735 pesos

VIP 200 Copas (Pit izquierdo): 35,979 pesos

Los paquetes VIP incluyen beneficios como acceso preferencial, zonas cercanas al escenario y experiencias exclusivas dentro del concierto, dependiendo del tipo de paquete adquirido.

¿Cuál es el precio de entradas para el concierto de La Bichota en Monterrey?

En Monterrey, los precios para el Estadio BBVA también presentan un rango amplio. Las entradas van desde aproximadamente 1,550 pesos en zonas generales hasta 12,276 pesos en áreas cercanas al escenario. Algunos rangos destacados:

General: desde 1,550 pesos

Cancha general: cerca de 1,800 pesos

Cancha VIP: alrededor de 5,000 pesos

PITS: más de 12,000 pesos

VIP: hasta 35,000 pesos

¿Cuándo empieza la venta general de boletos para Karol G en México?

La venta de boletos inicia con una preventa el 29 de abril de 2026 a las 14:00 horas, exclusiva para clientes con tarjetas participantes. La venta general comienza el 30 de abril de 2026 a las 14:00 horas a través de Ticketmaster. Se espera alta demanda en ambas ciudades, por lo que las autoridades y plataformas recomiendan ingresar con anticipación al sistema de compra.

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